«حياة كريمة»: جار إنشاء موقف سيارات الأجرة وسوق حضارية بقرى دمياط

نشرت الصفحة الرسمية لمشروع «حياة كريمة» مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أبرز مشروعات المبادرة في محافظة دمياط، إذ ذكرت أنه في محافظة دمياط، جرى القيام بجولة ميدانية، بعدد خمس قرى بمركز كفر سعد، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قرية المرابعين

استهلت الجولة بزيارة قرية المرابعين، وبحث إمكانية إقامة سوق حضارية، وموقف لسيارات الأجرة بها، وذلك لتيسير حركة تنقل المواطنين، كما تابعت الأعمال الإنشائية الجارية بمدرسة أبو عياد للتعليم الأساسي، بعدد 22 فصلا، ومجمع الخدمات الحكومية، وأيضا إنشاء مركز شباب يضم ملعب ومبنى إداري.

قرية الإبراهمية البحرية

وخلال الزيارة لقرية الإبراهيمية البحرية التابعة للوحدة المحلية بالعباسية، جرى بحث خطة إنشاء موقف لسيارات الأجرة، بعد تحديد قطع الأراضي التي تنطبق عليها المواصفات لتنفيذ المشروع، لاستيعاب الخطوط الداخلية التي تخدم المنطقة.

كما جرى تفقد ومعاينة قطعة الأرض المقترحة، لإنشاء موقف سيارات الأجرة، وسوق حضارية، والأعمال الإنشائية الخاصة بمجمع الخدمات الزراعية والبيطرية الجاري إنشاؤها.

كوبري مشاة ترعة أم عامر

شملت الجولة، تفقد كوبرى مشاة ترعة أم عامر، وموقف عدد من المشروعات بقرية تفتيش ثان التابعة للوحدة المحلية بالمحمدية، والتي تتمثل في إنشاء مركز شباب يتضمن ملعب، وبحث إمكانية إنشاء وحدة صحية وموقف لسيارات الأجرة وسوق حضاري ومجمع خدمات زراعية بالقرية، واختتمت الجولة بتفقد ترعتى ام عامر والمشالب، وذلك بعد تنفيذ أعمال التبطين بهما.

رافق محافظ دمياط، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، العقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكري للمحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، ومنسقوا مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.