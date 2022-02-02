الكشف على 1013 حالة خلال قافلة طبية مجانية في قنا ضمن «حياة كريمة»

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان، نظمت قافلة طبية مجانية بقرية «بلاد المال بحري»، التابعة لمركز أبو تشت، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

القافلة شملت جميع التخصصات

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت جميع التخصصات الطبية المختلفة، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 1013 حالة، بواقع 351 طفلا، و255 باطنة، و240 جلدية وتناسلية، و64 جراحة، و54 نساء وتوليد، و49 تنظيم أسرة.

وأضاف «الداودي»، أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 105 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، وتضمنت أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، إذ عُقد هذا الأسبوع ندوتان حضرهما 112 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.

مبادرة «حياة كريمة»

ومن جانبه أشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية بشكل دورى بالقرى الأكثر احتياجاً، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، معربا عن شكره وتقديره للأطباء وأطقم التمريض والمتطوعين والجمعيات الأهلية الشريكة المشاركة فى القافلة والمشرفين عليها، مؤكداً اهتمام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتنظيم مثل تلك القوافل وتكليفاته المستمرة بمتابعة سير عمل وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للقيام بعملها على أكمل وجه.