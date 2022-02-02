شقق دار مصر بفائدة 3% و8%.. مواعيد التقديم والشروط

أتاحت وزارة الإسكان والموافق والمجتمعات العمرانية، وحدات سكنية مخصصة للمواطنين من متوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة بمشروعات دار مصر وجنة وسكن مصر، وذلك بفائدة 3% و8%، ضمن مبادرتي البنك المركزي للتمويل العقاري؛ الأمر الذي جعل المشروع الأول يتصدر محركات البحث العالمية «جوجل» خلال الدقائق الماضية؛ لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالوحدات، ومنها الأماكن والموعد.

تفاصيل شقق دار مصر

ووفقا للبيان الصادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي، يتم فتح باب الحجز ابتداء من 15 فبراير الجاري وحتى 8 مارس 2022، للوحدات السكنية للمواطنين من متوسطي الدخل في مشروع شقق دار مصر.

ويستطيع المواطنون الحصول على الوحدات التي وفرتها وزارة الإسكان والصندوق، على أن يقوم بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز في مدن «السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر»، التي جاءت بمساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2، على أن يتم سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg.

شروط الحصول على الوحدات السكنية

ويشترط للحصول على الوحدات السكنية ضمن الإعلان المطروح:

- أن يكون للمتقدم أهلية التصرف والتعاقد.

- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

- ألا يقل عمره عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

- ألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

- يحظر على المتقدم شراء الوحدات السكنية نقداً، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري المُدعم من خلال مُبادرتي البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل بقرار مجلس إدارته الصادرة بتاريخ ديسمبر 2019، وتعديلاته لمدة حدها الأقصى 25 سنة بمعدل عائد 8% سنويا.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر)، استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021.

- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق أو للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.

- ألا يزيد عمره عن سن المعاش (المُقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019)، في تاريخ نهاية مدة القرض (تُحدد وفقاً للدراسة الائتمانية للجهة الممولة).