شروط الحصول على شقة ضمن مشروع سكن مصر: المقدم 40 ألف جنيه

وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين من متوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، ضمن مبادرتي البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% و8%، ويعد مشروع سكن مصر أكثر المشروعات بحثًا من قِبل المواطنين كونه أقلهم في مبلغ جدية الحجز.

تفاصيل مشروع سكن مصر

وطرحت وزارة الإسكان الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر في مدن أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر «غرب أسيوط» - الشروق.

وبلغ مقدم جدية الحجز بالنسبة لشقق سكن مصر نحو 40 ألف جنيه، ويضاف إليه مبلغ 500 جنيه مصروفات التسجيل، على أن يقوم المتقدم باستكمال مقدم الحجز بنسبة تتراوح من 15% إلى 20% من قيمة الوحدة السكنية «تحدد حسب سعر الوحدة وصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب»، أما بالنسبة لباقي ثمن الوحدة السكنية يسدده المقدم بنظام التمويل العقاري «3% متناقصة لمدة 30 عامًا - 8% متناقصة لمدة 25 عامًا».

وتتراوح مساحات الشقق في مشروع سكن مصر بين 106 أمتار مربعة إلى 133 مترًا مربعًا.

موعد الحجز في شقق سكن مصر

ومن المقرر وفقًا لوزارة الإسكان، أن يفتح الباب أمام المواطنين للحجز في مشروعات الإسكان الثلاثة، سكن مصر ودار مصر ومشروع جنة يوم 15 فبراير الجاري، ويستمر حتى يوم 8 مارس المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لـ صندوق الإسكان الاجتماعي.

وتمثلت أبرز الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحجز الوحدات أن يكون المتقدم شخص طبيعي مصري الجنسية لا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان، ويملك أهلية التصرف والتعاقد، أما بالنسبة للحد الأقصى للسن يشترط ألا يزيد عن سن المعاش في تاريخ نهاية مدة القرض، أما أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات يشترط ألا يزيد سن المتقدم منهم على 75 عامًا في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط أن يُجرى سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

وأكّدت وزارة الإسكان أنّ المتقدم لا يحق له التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد وذلك بالنسبة للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر)، وشددت أيضًا على ألا يكون قد سبق للمتقدم تخصيص أي وحدات أو قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، وذلك سواء كانت هذه الوحدة في حوزته أو تناول عن الوحدة للغير أو كانت بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.