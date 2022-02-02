خطوات التسجيل على صندوق الإسكان الاجتماعي استعدادا لحجز الوحدات

يستعد الباحثون عن الشقق والوحدات السكنية خلال الشهر الحالي، للحجز في الطرح الجديد من وزارة الإسكان، الذي يتمثل في وحدات لمتوسطي الدخل جاهزة للتسليم الفوري في عدد من المدن الجديدة، ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3 و8%، إذ يتم تخصيص الوحدات بأسبقية الحجز على الموقع الإلكتروني لـ صندوق الإسكان الاجتماعي بدءًا من 15 فبراير الحالي.

واستعدادًا للحجز، تستعرض «الوطن» خطوات إنشاء حساب جديد لمن لم يمتلك حسابًا عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي على النحو التالي:

خطوات التسجيل في صندوق الإسكان الاجتماعي

- وتتمثل أولى خطوات عبر الموقع الإلكتروني لـ صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، في الضغط على زر «التسجيل» أعلى يسار الصفحة.

- استيفاء البيانات المطلوبة، وتتمثل في الاسم كما هو مدوّن ببطاقة الرقم القومي، ورقم البطاقة الشخصية، ورقم الهاتف المحمول وتعيين كلمة مرور واختيار الحالة الاجتماعية وتحديد النوع.

- وبعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (SMS) للمستخدم، على رقم هاتفه الذي تم تسجيله على الموقع، وتتضمن الرسالة رقم كودي يقوم مقدّم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

- بعد ذلك يستطيع المواطن الدخول إلى حسابه، والتقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية، ويبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج والزوجة (إن وجدت)، وتحديد رغبته بالمدينة التي يرغب في التقدم إليها والمطروحة بالإعلان المنشور.

- أما الخطوة التالية فتتمثل في إرفاق المستندات المطلوبة التي وردت في كراسة الشروط الخاصة بطرح المشروعات بصيغة (PDF) في ملف واحد.

- بعد الانتهاء من رفع المستندات، ينتقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة «تم إرسال طلبكم بنجاح»، على أن يتمّ تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

موعد الحجز على صندوق الإسكان الاجتماعي

وأشارت وزارة الإسكان إلى أنّ الحجز على الوحدات المطروحة يبدأ في 15 فبراير ويستمر حتى يوم 8 مارس المقبل عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، على أن تكون المرحلة الأولى للحجز للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الـ3 ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يستردوا مقدمات جدية الحجز، خلال الفترة من 15 مارس حتى 16 مارس 2022.

أما المرحلة الثانية فتكون لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقًا بالإعلان الأول «ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يستردوا مقدمات جدية الحجز»، وذلك خلال الفترة من 17 مارس حتى 24 مارس 2022.

وتتواجد الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري بالنسبة لمشروع سكن مصر في مدن: «أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر (غرب أسيوط) - الشروق»، ووحدات دار مصر متاحة في مدن: «السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر»، أما وحدات جنة متاحة في مدن: «6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور».