جمال مبارك يصل عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب ويواسي أسرته «صور»

وصل منذ قليل، جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، لتقديم واجب العزاء في اللواء عبدالسلام المحجوب محافظ الإسكندرية والإسماعيلية السابق.

ويتلقى عزاء الراحل، ابنته إيمان عبد السلام المحجوب، وعدد من أفراد الأسرة، وأحفاده، وقيادات وزارة التنمية المحلية وعدد من رموز المجتمع السكندري.

قيادات سياسية وتنفيذية تشارك في عزاء عبدالسلام المحجوب

ويشارك فى مراسم العزاء، التي بدأت قبل قليل، العديد من القيادات السياسية والتنفيذية والإعلامية والصحفية، والشخصيات العامة ونجوم المجتمع وفي مقدمتهم الكاتب الصحفي مصطفى بكري، والدكتور محمد عبدالله رئيس جامعة الإسكندرية السابق.

وبرز اسم «المحجوب» حينما تولى منصب محافظة الإسكندرية، خلال الفترة من 9 يوليو 1997، وحتى 28 أغسطس 2006، فانطلق في إعادة بناء المدينة ، واهتم بإعادة تصميم كورنيش الإسكندرية الحديث، وكوبري ستانلي وغيره من المشروعات.

دور المحجوب مع جمعة الشوان.. «الريس زكريا»

عبدالسلام المحجوب هو ضابط الحالة الخاصة بالجاسوس المصري في إسرائيل أحمد الهوان، أو «جمعة الشوان» الذي جسد دوره بمسلسل «دموع فى عيون وقحة» الفنان صلاح قابيل، فعرفه العامة باسم «الريس زكريا» وهو صحاب المقوله الشهيرة « نشكركم على حسن تعاونكم معنا».

وتولى المحجوب عدة مناصب، في مقدمتها «ملحق عسكري بعدد من السفارات المصرية بعدة دول، كما تولى منصب نائب رئيس الأمن القومي خلال الفترة بين 1992- 1994، ومحافظًا للإسماعيلية خلال الفترة بين 1994- 1997، وعين وزيرًا للتنمية المحلية في 2006 تنفيذاً للقرار الجمهوري الصادر فى 27 أغسطس من العام نفسه.

وتولى عبدالسلام المحجوب، منصب نائب مدير المخابرات العامة، وقت محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك، في العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا»، وهو من أصر على اصطحاب «مبارك» للسيارة المصفحة خلال الرحلة.