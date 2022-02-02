مصرع 2 وإصابة ثالث في اشتعال سيارتين بعد حادث تصادم بالإسكندرية «صور»

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب شخص ثالث، إثر اشتعال النيران في سيارتين ملاكي ونقل، على طريق «الكيلو 21»، أمام الثروة السمكية، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، بمنطقة العامرية، غرب الإسكندرية.

التفاصيل الكاملة لحادث طريق العامرية

تلقت شرطة النجدة بلاغاً يفيد بتصادم سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى نقل محملة بالرمال، واشتعال النار بهما على الطريق الصحراوي، في منطقة العامرية غرب الإسكندرية، ووجود عدد من المتوفين والمصابين، وعلى الفور، تم الدفع بفريق من قوات الحماية المدنية وسيارات المطافي وسيارة الإسعاف إلى محل البلاغ، إضافة إلى وصول قوات الأمن والمرور.

وتبين من المعاينة أن الحادث نتج عن تصادم سيارتين ملاكي ونقل، واشتعال النار في كلتا السيارتين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة ثالث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، بينما تم التحفظ على جثتي المتوفين في مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق.

وتم فرض كردون أمني في موقع الحادث، لحين إزالة آثاره، كما تم رفع حطام السيارتين المتسببتين في الحادث، من قبل إدارة المرور، وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.

أسماء ضحايا حادث طريق العامرية في الإسكندرية

وبحسب مصادر طبية، فقد نقلت سيارة الإسعاف المصاب «أحمد أشرف أحمد»، 30 سنة، مصاباً بكسر في القدم اليسرى، إلى مستشفى العامرية، كما تم نقل 2 متوفين إلى مشرحة «كوم الدكة»، وهما «وائل محمد حلمى عثمان»، 48 سنة، و«السيد عبد العزيز بلتاجي»، 41 سنة.