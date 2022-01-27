منة عرفة: «أنا ومحمود كاتبين كتابنا من سنة.. أنا حلاله وهو حلالي»

قالت الفنانة منة عرفة إنها مرتبطة بمحمود المهدي منذ عام تقريبا، «كاتبين كتابنا بقالنا سنة، يعني في شهر أبريل الجاي هتكون سنة بالظبط»، وعن موعد عقد قرانهما، «أنا زهقت ومش عارفة امتى، هيكون فيه فرح بس مش هيكون كبير، وأنا صراحة مش بحب جو الأفراح بس لازم يحصل عشان الناس وأهلي يفرحوا».

فرحي هيكون «إيفنت» على الضيق

وأضافت «عرفة»، خلال لقاء ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس، أن سبب تأجيل عقد حفل الزفاف يرجع إلى انشغالها هي ومحمود المهدي، «كنا مقررين نعمل فرح كبير، بعد كده حسيت إن الموضوع ده واخد مني مجهود وتركيز زيادة عن اللزوم، في حين مش هكون مبسوطة في الأجواء دي، فقلنا هنعمل فرح صغير، بعد كدة مش عارفة هنعمل إيه، بس هيبقى إيفنت على الضيق».

مش مهم نعمل فرح بس المهم نروح المالديف

وتابعت: «مش مهم نعمل فرح بس المهم نروح المالديف، مهم إننا نتبسط، أنا ومحمود مش عايشين في بيت واحد، كل واحد عايش حاليا مع أهله، بس بيجلنا البيت عادي، إحنا مش مخطوبين إحنا متجوزين، أنا حلاله وهو حلالي، بس إحنا لسه مأجلين الفرح».

كلام الناس سبب المشاكل مش شغلي

وأكدت أن محمود المهدي لم يطلب منها مطلقا عدم التمثيل، قائلا: «عمره ما قالي الصراحة بطلي تمثيل، بس فيه فترة كان فيها مشاكل بينا، الفترة دي كان بيفكر في الموضوع دة، وإن شغلي عامل لنا مشاكل، بس لما قعدنا مع بعض عرفنا إن شغلي مش هو اللي عامل المشكلات، هو تدخل الناس في حياتنا هو دة سبب المشاكل».