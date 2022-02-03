حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 3-02-2022 مهنيا وعاطفيا

بشرى سارة وأخرى سيئة يحملها الطالع لأصحاب الأبراج الفلكية ليخبرهم ما يتوقعه حظك اليوم على المستويين العاطفي والمهني، كما ينصح بعضهم بدخول القمر والشمس أو خروجهما من الأبراج، والتي تؤثر بشكل أو بآخر على حالة البرج ووضعه الفلكي فضلًا عن كونها توضح مدى الروابط الفلكية، فضلا عن أنها تُحدد شخصيّة الفرد وطباعه.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» يوميًا لقرائها ترصد حظك اليوم بالنسبة للحالة المهنية والصحية، فضلًا عن الوضع العاطفي والاجتماعي للاثني عشر برجًا على دائرة الفلك، وذلك وفقًا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 3-2-2022 على الصعيد المهنيي

وتنصح خبير الأبراج أصحاب برج الحمل على المستوى الصحي والمهني، بأن القمر في منزلك الثاني عشر، ومن المهم أن تعتني بصحتك، وأن تتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الحمل 3-2-2022 على الصعيد العاطفي

أما على المستوى العاطفي والاجتماعي، ففينوس في وضع معاكس، وعليك أن تتحكم في انفعالاتك، ولا تعلن أخبارك الخاصة.

حظك اليوم برج الثور 3-2-2022 على الصعيد المهني

وتخبر فؤاد برج الثور على المستوى المعني بأن القمر في منزل المشروعات، يعدك بأن تكون موفقا في الأمور المهنية، فقط تأنّ في توقيع الأوراق والعقود.

حظك اليوم برج الثور 3-2-2022 على الصعيد العاطفي

كما يوجد فينوس في منزل الحظ بالنسبة لمولود الثور على المستوى العاطفي والاجتماعي، وأن ذلك تمدك بالمزاج الجيد، وتستطيع أن تقيم علاقات راسخة.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-2-2022 على الصعيد المهني

القمر يقترن مع نبتون في وضع معاكس، وقد يسبب لك ذلك منافسة أو استفزازا وإرباكا.. فلا تدع الشك والغضب يضيعان منك الفرص المتاحة.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-2-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بالصبر ويجب أن تكون أقل انفعالا إذا تأخرت مطالبك.

حظك اليوم برج السرطان 3-2-2022 على الصعيد المهني

اليوم لديك كل الأدوات التي تجعلك سعيدا وقادرا على تحقيق مكاسب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 3-2-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يعدك بلقاءات دافئة، وتتواصل بحب مع من حولك.

حظك اليوم برج الأسد 3-2-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لبحث أمورك المالية والعملية وتظهر مهارة كبيرة في إدارة أعمالك وأموالك وتخطط جيدا.

حظك اليوم برج الأسد 3-2-2022 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تخطط جيدا لتوطيد علاقات، وتتخذ قرارات تخدم أهدافك.

حظك اليوم برج العذراء 3-2-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالعصبية والتوتر، مما يخلق لك ضغوطا أنت في غنى عنها، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 3-2-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تضع نفسك مكان شريك حياتك، كي تستطيع أن تتفهم موقفه.

حظك اليوم برج الميزان 3-2-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل ورغم المسئوليات تبدو اليوم نشيطا، وتثبت نفسك في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج الميزان 3-2-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس في منزل الحب تساعدك على إظهار مشاعر إيجابية، وتؤثر ببساطة في الآخرين.

حظك اليوم برج العقرب 3-2-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يوفر لك اليوم أفضل الظروف لإنجاز أعمالك، وأيضا لقضاء أوقات رائعة مع من حولك.

حظك اليوم برج العقرب 3-2-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بالحب والمشاعر الحلوة والإيجابية.

حظك اليوم برج القوس 3-2-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. تذكر اليوم أن الاستماع للآخرين يقلل الفجوة مع من حولك.. قد تكون هناك أزمة وعليك أن تحسن إدارتها.

حظك اليوم برج القوس 3-2-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تساعدك على مواجهة أي عقبات والتغلب عليها.

حظك اليوم برج الجدي 3-2-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدعم علاقاتك.. انطلق كما تشاء، واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية.

حظك اليوم برج الجدي 3-2-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك استقرارا نفسيا وتمدك بالجاذبية وبروح خيال، ويساعدك ذلك في حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الدلو 3-2-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للاهتمام بشئونك المهنية والمالية، فقط عليك أن تضاعف تركيزك وتراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم برج الدلو 3-2-2022 على الصعيد العاطفي

كما تتوقع خبيرة الأبراج لأصحاب برج الدلو بأن الشمس في برجك تساعدك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك وتسيطر على الأجواء بسحرك.

حظك اليوم برج الحوت 3-2-2022 على الصعيد المهني

القمر ما زال ببرجك ويجعلك ذلك واثقا من نفسك ومبادرا وجريئا.

حظك اليوم برج الحوت 3-2-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم تعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب، وتساعدك على تحقيق التفاهم مع الطرف الآخر.