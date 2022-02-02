«الأوقاف» تطلق مشروع «صكوك الإطعام» من مجزر البساتين

أطلق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مشروع صكوك الإطعام من مجزر البساتين الذى يستهدف الأسر الأَولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن المشروع أحد أهم أعمال وزارة الأوقاف فى مشروعات خدمة المجتمع، ويسهم فى توفير الحماية المجتمعية للأسر الأَولى بالرعاية، وسيبدأ التوزيع على المستحقين اليوم، وسيتم توزيع 100 طن لحوم فى شهر رجب و100 طن فى شهر شعبان، و200 طن فى شهر رمضان.

استهداف توزيع 100 طن شهرياً على 100 ألف أسرة

وأكد أن وزارة الأوقاف تهدف إلى توفير لحوم صكوك الإطعام مرة كل شهر بدلاً من أن تعطى هذه الأسر مرة واحدة فى السنة فى صكوك الأضاحى، وأملنا أن نعطيهم مرة كل أسبوعين، ثم مرة كل أسبوع، موضحاً أن اللحوم تصل إلى المستحقين بعزة وكرامة، وبمتابعة من جميع أجهزة الدولة تحقيقاً لأعلى درجات المصداقية والشفافية.

يذكر أن قيمة الصك 300 جنيه تيسيراً على المشاركين، ويجوز إخراجها من الزكاة، وأكثر المستحقين لها من الفقراء والمساكين، مع جواز إخراجها من الصدقات، والكفارات، والفدية، وإفطار الصائم، مع متابعة دقيقة من الجهات الرقابية لضمان وصولها إلى المستحقين.