وزير الأوقاف: المرأة نظير الرجل والعلاقة بينهما تقوم على المودة والسكن

اجتمع محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ اليوم الجمعة، بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي سكرتير عام المحافظة، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية، في إطار خطة وزارة الأوقاف لضبط الخطاب الديني والعمل الإداري بجميع قطاعات الوزارة، وفي إطار التواصل المستمر مع جميع المستويات القيادية بالمديريات الإقليمية.

مصر تشهد نقلة غير مسبوقة في جميع المجالات

وفي كلمته، أكد وزير الأوقاف أنّ الدولة المصرية تشهد نقلة غير مسبوقة في جميع المجالات، مشيدًا بما شاهده من تطور ونقلة نوعية بالمحافظة، كما أكد أنه لا تهاون في تطبيق التعليمات الخاصة بضبط الخطبة وقتًا وموضوعًا، وعدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة باعتلاء المنبر، مؤكدًا أن صفحة الإمام على مواقع التواصل مثل منبره، وعلينا تكثيف الجهود لضبط الخطاب الدعوي.

وأشار إلى موضوع خطبة اليوم بعنوان: «ضوابط بناء الأسرة»، مؤكدًا أن استقرار الأسرة من أساسيات الحياة، فرب الأسرة الذي يعاني من عدم استقرار أسرته سيعاني أيضًا من عدم استقرار عمله، وسيؤثر كذلك على باقي أفراد الأسرة مما يخلق مجتمعًا مفككًا، مشيرًا إلى قوله تعالى: «وَمِنْ ‌آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»، أي: ليسكن الرجل إلى زوجته وتسكن هي إليه، ولم يأت في القرآن الكريم لفظ زوجة أبدًا ولا حتى عند الجمع، فالمرأة نظير للرجل، والعلاقة بينهما لا تقوم على المغالبة بل على الرحمة والمودة والسكينة، مشيرًا إلى أنّ مبادرة «سكن ومودة»، التي أطلقتها وزارة الأوقاف ستكون نقلة تثقيفية وتوعوية للأسرة المصرية.

صكوك الأضاحي

كما أشار إلى نجاح مشروع صكوك الأضاحي وتحقيقه عائدًا غير مسبوق في العام الهجري 1443هـ ، حيث حقق 142 مليون جنيه، مكنت الوزارة من توزيع 1453 طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف على مليون و453 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، ما دعا إلى تعميم الفكرة وإطلاق الوزارة لـ«صك الإطعام»، على مدار العام، مؤكدًا أن مشروع صكوك الإطعام يحمل أبعادًا شرعية ومجتمعية وإنسانية كبيرة وهو نموذج للتعاون بين مؤسسات الدولة، وسيتم توصيل الصك إلى مستحقيه بعزة وكرامة ومنع تصوير أي من المستفيدين.