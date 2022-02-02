أحمد قذاف الدم ومنير فخري يشاركان في عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

استقبلت أسرة اللواء عبدالسلام المحجوب، أحمد قذاف الدم نجل الرئيس السابق لدولة ليبيا معمر القذافي، كما استقبلت الأسرة البرلماني السابق والإعلامي سعيد حساسين، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق بحكومة الدكتور أحمد نظيف.

كما استقبلت أسرة اللواء المحجوب، منير فخري عبدالنور وزير السياحة السابق والقيادي بحزب الوفد، والدكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف السابق وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة عين شمس، برفقة نجلة المستشار خالد.

عبدالسلام المحجوب أعاد تصميم كورنيش الإسكندرية

يذكر أن المحجوب، تولى منصب محافظة الإسكندرية، خلال الفترة من 9 يوليو 1997، وحتى 28 أغسطس 2006، وانطلق في إعادة بناء المدينة، واهتم بإعادة تصميم كورنيش الإسكندرية الحديث، وكوبري ستانلي وغيره من المشروعات.