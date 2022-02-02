وفاة الفنان الهندي راميش ديو بأزمة قلبية مفاجئة داخل مستشفى في مومباي

غيب الموت، الممثل البوليوودي راميش ديو، عن عمر يناهز 93 عاما، اليوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022، إثر أزمة قلبية مفاجئة، ولفظ أنفاسه الأخيرة بأحد مستشفيات مومباي، وفقا لما صرح به نجله أبيناس ديو.

نجل الفنان راميش ديو يعلن تفاصيل الوفاة

وأعلن أبيناي، نجل الفنان الهندي راميش ديو وفاة والده، وقال وفقا لموقع «ذا برينت» الهندي: «مومباي، 2 فبراير 2022.. توفي الممثل السينمائي الهندي والماراثي المخضرم راميش ديو، اليوم الأربعاء، متأثرا بأزمة قلبية في أحد المستشفيات هنا ، حسبما قال ابنه المخرج أبيناي ديو.. عن عمر يناهز 93».

ونعى نجوم الهند، الفنان الراحل راميش ديو، ونشرت الفنانة الهندية كيشواري شانشاه، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «مع خالص العزاء.. تحية للإنسان العظيم الممثل راميش ديو.. حبيبنا راميش يغادر، محظوظة للعمل معه في مشاريع مختلفة، الصورة هنا من (جيفان سانديا) مع أشوك سراف ، سيما ديو وراميش».

معلومات عن راميش ديو

قدم راميش ديو، العديد من الأفلام الهندية والماراثية في مسيرته الفنية، وبدايته كانت كشرير في السينما الهندية بفيلم «آرتي» عام 1962، حيث قدم أدوارًا لا تُنسى إلى جانب نجوم مثل أميتاب باتشان وراجيش خانا وشاتروغان سينها وهيما ماليني دارمندرا في أفلام مثل «أناند» و«آب كي» Kasam و Mere Apne و Dream Girl.