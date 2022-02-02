إلغاء عرض مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» يوم الجمعة بسبب الطقس

أعلن مسرح «كايرو شو» عبر حسابه على «فيس بوك»، إلغاء العرض المسرحي « ياما في الجراب يا حاوي »: «تم إلغاء عرض مسرحية ياما في الجراب يا حاوي في مسرح كايرو شو، يوم 4 فبراير، نظراً لسوء الأحوال الجوية، ويمكنك الآن حجز تذكرتك لعرض يوم 25 فبراير، بخصم 20% على جميع الفئات».

«ياما في الجراب ياحاوي» بطولة يحيى الفخراني

مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة»، ويشارك في بطولتها يحيى الفخراني وإياد نصار، وكارمن سليمان، وشريف دسوقي، ومحمد الشرنوبي، ولبنى ونس، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مجدي الهواري.

وبدأ عرض مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» على مسرح مكتبة الإسكندرية لمدة 6 أيام متتالية في سبتمبر الماضي، وحققت نجاحا كبيرا، وكان المسرح كامل العدد، وبعد ذلك انتقل العرض إلى القاهرة، ليحقق نفس النجاح والإقبال الجماهيري الكبير الذي حققه في الاسكندرية.