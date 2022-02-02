طبيب يحذر من «عضة البرد»: لون الجلد يتغير للأزرق

قال الدكتور أحمد طه، أستاذ الأوعية الدموية بكلية طب قصر العيني، إن الله أنعم على مصر بمناخ معتدل في الصيف والشتاء، لكن مع التغيرات المناخية التي تأثر بها العالم كله، بدأت تحدث موجات برد في الشتاء، لم نعتد عليها مثل الغرب، الذين يرتدون ملابسهم بطريقة معينة، ويتخذون احتياطاتهم، لكننا لم نعتد على ذلك، ما يؤدي إلى الإصابة بما يعرف بـ«عضة البرد».

احتياطات يجب اتباعها

أضاف «طه»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم، أن هذه الاحتياطات مثل عدم تعرض الأماكن المكشوفة من أجسادنا، مثل اليدين والقدمين والأذنين لدرجات البرودة الشديدة، خاصة في الساعات الأولى من النهار.

ولفت إلى أن البرودة الشديدة تجعل طبقة العضلات الموجودة في جدار الشرايين في جسم الإنسان، تتقلص تقلصًا شديدًا، وبالتالي قطر الشرايين يضيق، ويقل تدفق الدم للأصابع، ويكون نتيجة ذلك، أن لون الأطراف يتغير، ولو زادت حدة التقلص، يبدأ لون الأصابع في التحول إلى الأزرق الغامق، وهذا علامة على وجود قصور شديد في الدورة الدموية بالأطراف.

تحسن الحالة بارتداء الملابس الثقيلة

تابع أن هذه الحالة تتحسن بسهولة مع بعض الناس، لكن مع آخرين لا تتحسن بسهولة، مشددًا على أهمية حماية الأطفال من البرد الشديد، لأنها تؤثر عليهم كثيرًا، مشددًا على أن الأشخاص الطبيعيين الذين لا يعانون من مشكلة في الشرايين تمر هذه الأمور بالنسبة لهم بسلام، وهذه الفترة التي يوجد بها برودة، لم نعتد عليها يجب ارتداء «الجوانتيات»، و«الشرابات الصوف»، لكي نتجنب الإصابة بما يسمى «عضة البرد»، وفي هذه الحالة تمر الأمور بسلام.

وأشار إلى أن «عضة البرد» ليس لها علاقة بالمدة، لكن لها علاقة بالأعراض، وفي بعض الأحيان يتحول لون الجلد إلى اللون الغامق، ولا يعود مرة أخرى، وبعض الناس يجب أن يتناولوا أدوية مثل «الأسبرين»، وهي تحمي بشكل كبير وتساعد في حل مشكلة تقلص العضلات.