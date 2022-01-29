متى تنتهي موجة البرد في مصر؟.. المنخفض القطبي متواجد حتى نهاية فبراير

موجة من الطقس السيئ ضربت مصر ومنطقة شرق البحر المتوسط، إذ تسبب المنخفض القطبي القادم من شرق أوروبا في تساقط ثلوج وأمطار في العديد من مناطق متفرقة، كما انخفضت درجة الحرارة إلى مستوى لم تعهده مناطق عديدة في مصر من قبل، الأمر الذي دفع المتابعين لحالة الطقس في مصر إلى التساؤل عن موعد انتهاء موجة البرد في مصر؟

الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أوضح لـ«الوطن» أنَّ المنخفض القطبي الحالي مستمر في التواجد حتى أوائل شهر فبراير المقبل فوق منطقة شرق المتوسط، إلا أنَّه وبالرغم من ذلك فقريبًا ومع بداية فبراير فمن المتوقع أن يبدأ الشعور بالدفء مع ارتفاع البرودة عن الأرض مقدار 70 ذراعاً، أما ذروة موجة البرد الشديد فقد انتهت يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

هيئة الأرصاد تؤكد تحسن حالة الطقس

وشهدت البلاد حالة من تحسن الأحوال الجوية أمس السبت، إذ قالت هيئة الأرصاد في بيان لها، أنَّ فرص تساقط الأمطار تلاشت على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، مشيرة إلى أنَّ يوم السبت الحالي شهدت البلاد شبورة مائية على محافظات القاهرة الكبرى وحتى محافظات شمال الصعيد في المناطق القريبة من المسطحات المائية والزراعات وكذلك مدن القناة.

أسباب موجة البرد الحالية

وعن أسباب موجة البرد الحالية، قال رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة إنَّها تعود للمنخفض القطبي الموجود أعلى منطقة البحر المتوسط، إذ أنَّه لا يزال متواجد فيها حتى الآن، الأمر الذي تسبب في موجة باردة كانت الأطول في مصر منذ 10 أعوام مضت، وكان السبب الرئيسي فيها التغيرات المناخية، وقد شهدت دول شرق المتوسط بمن فيها مصر، هطول ثلوج بكثافة غير معهودة لتلك الدول، وفي مصر تساقطت أمطار بكثافة شديدة وانخفضت درجة الحرارة إلى أدنى من الصفر في مناطق عديدة.