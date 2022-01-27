متى تنتهي موجة البرد في مصر؟.. «الأرصاد» تكشف الموعد

سيطر الصقيع والطقس البارد على الأجواء منذ عدة أيام، ليلزم معظم الناس منازلهم خوفا من الإصابة بنزلات البرد، وفي إطار اهتمام الكثيرين الفترة الحالية بأحوال الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم أخصائي جوي وعضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انتهاء الموجة الباردة.

وردت منار غانم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على تساؤلات متى تنتهي موجة البرد في مصر؟ وما أشد الأيام برودة؟

متى تنتهي موجة البرد في مصر؟

ومن المتوقع وفق عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تنتهي موجة البرودة بنهاية يناير الجاري، وتبدأ درجات الحرارة في الاعتدال بداية من فبراير المقبل، حيث يعرف عن طقس يناير أنه الأكثر برودة في فصل الشتاء.

وقالت منار إن أكثر الأيام برودة هو أمس الأربعاء واليوم الخميس، وتشهد الأيام المقبلة صقيعا، لكن ليس بالدرجة نفسها التي شهدناها، أمس أو اليوم الخميس.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 28 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 03.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 29 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 30 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 010.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.