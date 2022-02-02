دعاء عامر عن حالتها بعد الإصابة بأوميكرون: «مش عارفة أمسك آخر الموضوع»

كشفت الإعلامية دعاء عامر، اليوم، عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بمتحور أوميكرون.

دعاء عامر تكشف عن أعراض الإصابة بأوميكرون

وكتبت دعاء، عبر حسابها على إنستجرام: «الدور ده جه لناس كتير أوي وأعراضه واحدة فيه ناس بيجيلها بعض الأعراض وناس بيجيلها كل الأعراض، زيي أنا كده جالي كل الأعراض الحمد لله وجع الزور والأذن والصداع والمغص والدوخة والشرقة والكحة وتكسير الجسم ووجع الضهر والرعشة والحرارة».

وأضافت دعاء: «الحاجة الغريبة أن الأعراض بتقل أيام وتزيد أيام، يعني مثلا الصداع يزيد أيام ويقل أيام ويرجع يزيد تاني كده أعراض تخف وبعدين ترجع تاني، حاجة سخيفة أنك مش عارف تمسك آخر الموضوع.. لكن الحمد لله أن الموضوع بياخد وقته مع العلاج والراحة وشرب السوائل والمفروض التغذية هيعدي على الكل والحمد لله وخير إن شاء الله».

إصابة دعاء عامر بمتحور أوميكرون

وأعلنت الإعلامية دعاء عامر، منذ أيام، إصابتها بمتحور أوميكرون، وذلك عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام.

وكتبت دعاء: «ادعو لي ولكل مريض بالشفاء، عندي دور أوميكرون، الحمد لله على كل حال».

وقبلها بيوم، شاركت دعاء جمهورها الأعراض التي تشعر بها معلنة شكها في إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت: «أنا النهاردة حاسة بنفس الأعراض زوري والشرقة والرشح زاد ودوخة وشوية أبرد وشوية أتحر، عملت تحليل كورونا المسحة هتظهر بكره، وربنا يلطف في كل الأحوال الحمد لله وشكرا لكل اللي سأل عليا ودعالي».

وأضافت: «خايفة أقيس درجة حرارتي وعندي شرقة، اللي جالهم كورونا الأيام دي أوميكرون حسوا بأعراض إيه؟ وادعو لي ولكل مريض بالشفاء التام».