«مسلم»: الروح عادت للاعبي المنتخب.. وتخلصنا من «عقدة المغرب»

أعرب الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عن تمنياته بفوز منتخب مصر في مباراة الكاميرون، المقررة إقامتها غدًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، موضحًا أن الكثير من الأشخاص تعجلوا في تقييم المنتخب المصري بقيادة كيروش المدير الفني، ويرجع ذلك إلى أن أداء منتخب مصر في الثلاث مباريات الأولى في البطولة لم يكن جيدا.

مسلم: المنتخب المصري لم يحقق نتائج جيدة في الثلاث مباريات الأولى

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي تامر أمين، الذي يُعرض على قناة «النهار»، أن الثلاث مباريات الأولى في البطولة لم يكن هناك أداء ولا نتائج: «كنا بنكسب فرق ضعيفة زي السودان وبالعافية، ومباراة نيجيريا الأداء فيها كان سيئ للغاية واتهزمنا»، مشيدًا بأداء لاعبي المنتخب في مباراتي المغرب وكوت ديفوار، إذ ظهر المنتخب المصري بأداء جيد، وأهم ما يُلاحظ هو عودة الروح.

أداء مميز لعدد من اللاعبين الجدد

وأشار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إلى أن لاعبي المنتخب استمروا 120 دقيقة في المباراتين، وهذا يُعد ضغطا بدنيا كبيرا: «يارب إن شاء الله الأمور تمشي، الحمد لله عقدة المغرب ومنتخبات شمال إفريقيا انتهت، ربنا يكرمنا بكرة ويفرح المصريين، بتبقى فرحة كبيرة، والمدرب لما رجع كل واحد في مكانه الدنيا ضبطت شوية، كان بيجتهد الأول»، مؤكدا أنه رغم ذلك يُحسب له ظهور لاعبين جدد مثل محمد عبدالمنعم وعمر كمال.

مسلم: خطأ المنتخب يكمن في عدم خوض مباريات تجريبية

وأضاف: «الخطأ اللي واضح للمنتخب هو عدم خوض مباريات تجريبية، لما الفريق اتجانس مع بعض أخذ بعض الوقت، وإصابة أكرم توفيق أربكت المنتخب شوية، وإصابة محمد الشناوي برضه صدمتنا، بس أبو جبل ومحمد صبحي معوضين، فاضل بس مصطفى محمد يشد حيله، وأتوقع أداء مميز لزيزو، سواء هينزل أساسي أو احتياطي»، موضحًا أن البعض انتقد أداء محمد صلاح، لكنه يقدم ميزة كبيرة لزملائه في أن 3 مدافعين يراقبونه: «ده بيدي فرصة ومساحة لرأس الحربة يتحرك بأريحية».