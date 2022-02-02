هيئة الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس.. رياح وأمطار رعدية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ غدًا الخميس، سيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتيجة تأثر البلاد، بمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، ومنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط.

وأضافت الهيئة فى بيان لها، أنّ طقس الخميس، سيشهد تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة، منذ الصباح الباكر على السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحري، ومناطق من شمال الوجه البحري «كفر الشيخ والبحيرة»، تزامنًا مع سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة ورعدية محملة بحبات البرد في بعض الأحيان، وتزيد شدتها مع تقدم ساعات النهار، وتصل للقاهرة والدلتا، مع حلول الليل.

استمرار نشاط الرياح

ولفتت الهيئة إلى استمرار نشاط الرياح خلال طقس الخميس على جميع محافظات الجمهورية، وتتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم فى الساعة، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق الصحراوية، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المحملة بالأمطار، على مدار اليوم.

وأشارت الأرصاد، إلى أنّه من المتوقع أن تشهد المحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية، أجواءًا بادرة، في حين تشهد القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية أمطارا خفيفة ومتوسطة بداية من مساء الغد الخميس، وقد تكون رعدية أحيانا على مدن القناة وشمال الصعيد.

بيان درجات الحرارة:

القاهرة 20 10

الإسكندرية 19 08

وادي النطرون 19 11

طنطا 19 09

شبين الكوم 19 10

دمنهور 19 10

بلطيم 20 08

مطروح 18 10

السلوم 18 09

سيوة 19 08

بورسعيد 20 10

دمياط 19 09

الزقازيق 20 10

المنصورة 19 09

الإسماعيلية 20 09

السويس 20 10

العريش 17 08

رفح 20 08

رأس سدر 20 10

نخل 1001

نويبع 21 12

طابا 19 10

كاترين 14 01

الطور 2108

شرم الشيخ 2313

الغردقة 22 12

مرسى علم 22 11

الفيوم 20 07

بني سويف 2006

المنيا 2006

أسيوط 20 06

سوهاج 20 07

قنا 20 07

الأقصر 22 07

أسوان 23 07

إدفو 2308

أبو سمبل 2207

الوادي الجديد 21 06

شلاتين 24 12

أبو رماد 23 12

حلايب 23 13

رأس حدربة 22 13