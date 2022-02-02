هيئة الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس.. رياح وأمطار رعدية
كتب:
انتصار الغيطانى
03:46 م | الأربعاء 02 فبراير 2022
حالة الطقس غدا الخميس
أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ غدًا الخميس، سيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتيجة تأثر البلاد، بمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، ومنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط.
وأضافت الهيئة فى بيان لها، أنّ طقس الخميس، سيشهد تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة، منذ الصباح الباكر على السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحري، ومناطق من شمال الوجه البحري «كفر الشيخ والبحيرة»، تزامنًا مع سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة ورعدية محملة بحبات البرد في بعض الأحيان، وتزيد شدتها مع تقدم ساعات النهار، وتصل للقاهرة والدلتا، مع حلول الليل.
استمرار نشاط الرياح
ولفتت الهيئة إلى استمرار نشاط الرياح خلال طقس الخميس على جميع محافظات الجمهورية، وتتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم فى الساعة، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق الصحراوية، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المحملة بالأمطار، على مدار اليوم.
وأشارت الأرصاد، إلى أنّه من المتوقع أن تشهد المحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية، أجواءًا بادرة، في حين تشهد القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية أمطارا خفيفة ومتوسطة بداية من مساء الغد الخميس، وقد تكون رعدية أحيانا على مدن القناة وشمال الصعيد.
بيان درجات الحرارة:
القاهرة 20 10
الإسكندرية 19 08
وادي النطرون 19 11
طنطا 19 09
شبين الكوم 19 10
دمنهور 19 10
بلطيم 20 08
مطروح 18 10
السلوم 18 09
سيوة 19 08
بورسعيد 20 10
دمياط 19 09
الزقازيق 20 10
المنصورة 19 09
الإسماعيلية 20 09
السويس 20 10
العريش 17 08
رفح 20 08
رأس سدر 20 10
نخل 1001
نويبع 21 12
طابا 19 10
كاترين 14 01
الطور 2108
شرم الشيخ 2313
الغردقة 22 12
مرسى علم 22 11
الفيوم 20 07
بني سويف 2006
المنيا 2006
أسيوط 20 06
سوهاج 20 07
قنا 20 07
الأقصر 22 07
أسوان 23 07
إدفو 2308
أبو سمبل 2207
الوادي الجديد 21 06
شلاتين 24 12
أبو رماد 23 12
حلايب 23 13
رأس حدربة 22 13