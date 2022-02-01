حالة الطقس غدا الأربعاء 2-2-2022 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يكون معتدل نهارا على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبري، والسواحل الشمالية، مائل للدفء على محافظات شمال الصعيد، وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عنها، أنّ الطقس غدا يكون شديد البرودة مع بداية ساعات الليل على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق متفرقة من محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا الأربعاء على بعض مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 20 10

الإسكندرية 19 08

وادي النطرون 19 11

طنطا 19 09

شبين الكوم 19 10

دمنهور 19 10

بلطيم 20 08

مطروح 18 10

السلوم 18 09

سيوة 19 08

بورسعيد 20 10

دمياط 19 09

الزقازيق 20 10

المنصورة 19 09

الإسماعيلية 20 09

السويس 20 10

العريش 17 08

رفح 20 08

رأس سدر 20 10

نخل 1001

نويبع 21 12

طابا 19 10

كاترين 14 01

الطور 2108

شرم الشيخ 2313

الغردقة 22 12

مرسى علم 22 11

الفيوم 20 07

بني سويف 2006

المنيا 2006

أسيوط 20 06

سوهاج 20 07

قنا 20 07

الأقصر 22 07

أسوان 23 07

إدفو 2308

أبو سمبل 2207

الوادي الجديد 21 06

شلاتين 24 12

أبو رماد 23 12

حلايب 23 13

رأس حدربة 22 13

حالة الطقس اليوم

وبالنسبة لـ حالة الطقس اليوم على معظم محافظات الجمهورية، فارتفعت درجات الحرارة بشكل طفيف، وسجلت القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية، في حين سجلت السواحل الشمالية 18 درجة، وسجلت محافظات شمال الصعيد 19 درجة، وسجلت محافظات جنوب الصعيد 20 درجة مئوية.

وساد طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد، معتدل على جنوبا، ويكون شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على محافظتي شمال الصعيد ووسط سيناء، ويستمر تكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، إضافة إلى ظاهرة الأتربة العالقة على القاهرة الكبري، والسواحل الشرقية، والوجه البحري، وشمال الصعيد ومدن القناة.