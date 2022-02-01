حالة الطقس غدا الأربعاء 2-2-2022 في مصر
كتب:
انتصار الغيطانى
03:28 م | الثلاثاء 01 فبراير 2022
حالة الطقس غدا الأربعاء
كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يكون معتدل نهارا على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبري، والسواحل الشمالية، مائل للدفء على محافظات شمال الصعيد، وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد.
حالة الطقس غدا
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عنها، أنّ الطقس غدا يكون شديد البرودة مع بداية ساعات الليل على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق متفرقة من محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى.
درجات الحرارة غدا الأربعاء على بعض مدن ومحافظات الجمهورية
القاهرة 20 10
الإسكندرية 19 08
وادي النطرون 19 11
طنطا 19 09
شبين الكوم 19 10
دمنهور 19 10
بلطيم 20 08
مطروح 18 10
السلوم 18 09
سيوة 19 08
بورسعيد 20 10
دمياط 19 09
الزقازيق 20 10
المنصورة 19 09
الإسماعيلية 20 09
السويس 20 10
العريش 17 08
رفح 20 08
رأس سدر 20 10
نخل 1001
نويبع 21 12
طابا 19 10
كاترين 14 01
الطور 2108
شرم الشيخ 2313
الغردقة 22 12
مرسى علم 22 11
الفيوم 20 07
بني سويف 2006
المنيا 2006
أسيوط 20 06
سوهاج 20 07
قنا 20 07
الأقصر 22 07
أسوان 23 07
إدفو 2308
أبو سمبل 2207
الوادي الجديد 21 06
شلاتين 24 12
أبو رماد 23 12
حلايب 23 13
رأس حدربة 22 13
حالة الطقس اليوم
وبالنسبة لـ حالة الطقس اليوم على معظم محافظات الجمهورية، فارتفعت درجات الحرارة بشكل طفيف، وسجلت القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية، في حين سجلت السواحل الشمالية 18 درجة، وسجلت محافظات شمال الصعيد 19 درجة، وسجلت محافظات جنوب الصعيد 20 درجة مئوية.
وساد طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد، معتدل على جنوبا، ويكون شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على محافظتي شمال الصعيد ووسط سيناء، ويستمر تكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، إضافة إلى ظاهرة الأتربة العالقة على القاهرة الكبري، والسواحل الشرقية، والوجه البحري، وشمال الصعيد ومدن القناة.