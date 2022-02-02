الأرصاد تحذر من حالة الطقس: أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة حتى الجمعة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في درجات الحرارة ستبدأ من الغد الخميس، وستزيد بعد غد الجمعة، إذ ستتساقط الأمطار مع تقدم ساعات النهار، خاصة على محافظات مطروح والإسكندرية، وستكون شدتها من متوسطة إلى غزيرة، ومصاحبة لحبات البرد، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، قناة «دي إم سي».

معظم أنحاء الجمهورية ستشهد رياحا بسرعات مختلفة

وأضافت أن معظم أنحاء الجمهورية ستشهد غدًا نشاط الرياح بسرعات مختلفة، إذ قد تمتد سرعتها من 40 لـ50 كيلو متر في الساعة، وستكون مصحوبة بالرمال والأتربة، فضلًا عن تساقط أمطار في محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، مؤكدة أن الأمطار ستستمر حتى الجمعة على القاهرة والسواحل الشمالية ومحافظات القناة وجنوب الوجه البحري، ولكن من خفيفة إلى متوسطة وأحيانا رعدية، كما سيزيد نشاط الرياح الإحساس بالبرودة يوم الجمعة حيث تصل درجات الحرارة نهارا إلى 16 درجة مئوية.

الطقس سيعود لشكله الطبيعي يوم السبت المقبل

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الطقس سيعود لشكله الطبيعي يوم السبت المقبل، إذ سنشعر بتحسن نسبي في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة التي ستصلإلى 21 درجة مئوية، ولكننا ما زلنا في فصل الشتاء، ولا زالت هناك تقلبات جوية حتى يدخل فصل الربيع، موضحة أنه بداية من الساعات الأولى ليوم الجمعة ستتعرض البلاد لأمطار رعدية تتراوح من المتوسطة والغزيرة، كما أن درجات الحرارة لن تتأثر بشكل كبير نتيجة المنخفض الجوي.

لا يجب الانخداع بحالة الطقس اليوم

وأوضحت أنه لا يجب الانخداع بحالة الطقس اليوم لأنه بداية من الغد سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار نتيجة منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، «هذا المنخفض موجود في طبقات الجو العليا ويسبب حالة من عدم الاستقرار ستصل ذروتها يوم الجمعة، إذ سيكون هناك اضطرابا شديدا في حركة الملاحة وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار وتصل إلى 5 أمتار يوم الجمعة، فيما تصل العظمى يوم الخميس إلى 18 ويوم الجمعة ستكون 16 درجة مئوية، وعلى الجميع ارتداء الملابس الشتوية.