رئيس شبكة «سي إن إن» الأمريكية يستقيل بسبب علاقة مع موظفة

تقدم جيف زوكر رئيس شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية باستقالته، بسبب علاقة مع زميلته في الشبكة، وذلك بحسب ما أعلنت اليوم، شبكة «سي إن إن» في نسختها الأمريكية.

وتأتي استقالة جيف زوكر بعد نحو 9 أعوام تقريبا من العمل في شبكة سي إن إن، التي بدأ عمله بها عام 2013 وتحول إلى واحد من أقطاب الإعلام الأمريكي، ولا ينسى أحد خصوصا في أمريكا المشاكسات المستمرة التي كانت بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

رسالة حزينة من زوكر بعد استقالته من «سي إن إن»

وترك جيف زوكر رسالة إلى زملائه في الشبكة الأمريكية، أعرب خلالها عن تمنياته لو كانت نهاية عمله بمؤسسة سي إن إن، بطريقة مختلفة غير تقديمه الاستقالة.

ووصف رئيس شبكة سي إن إن المستقيل، فترة عمله في المؤسسة بالمدهشة، وقال إنه أحب كل دقيقة عمل بها في «سي إن إن».

وفي رسالة استقالته، تحدث جيف زوكر عن تحقيق تم بشأن علاقته بإحدى موظفات سي إن إن، وأقر بأن المذيعة كانت أقرب زملائه، وأنه كان يجب عليه الكشف عن تلك العلاقة المستمرة منذ سنوات، وتطورت خلال الفترة الأخيرة.

جولست تقر بالعلاقة: تطورت خلال جائحة كورونا

وذكرت شبكة «سي إن إن»، أن مدير الشبكة أقام علاقة مع أليسون جولست وهي مسؤولة التسويق، التي قالت في بيان إنها وزوكر صديقان وشريكان منذ أكثر من 20 عاما.

وفي تصريح مشابه لما قاله «زوكر»، أقرت «جولست» أن العلاقة بينها وبين رئيس شبكة سي إن إن المستقيل تطورت خلال فترة جائحة فيروس كورونا.

استمرار جولست في العمل رغم استقالة جيف زوكر

بيان شبكة «سي إن إن» اليوم بشأن استقالة جيف زوكر، لم يشر إلى استقالة أليسون جولست، أي أنها لا تزال مستمرة في عملها كما هي.

وأعربت «جولست» عن تطلعها إلى أن تبقى في عملها وتواصله في شبكة «سي إن إن»، مؤكدة فخرها بالفترة التي قضتها مع الشبكة الأمريكية الشهيرة.