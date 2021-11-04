«سي إن إن»: مقاتلو «أورومو» يؤكدون قربهم من العاصمة الإثيوبية بـ15 ميلا

نقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، عن عناصر في جيش تحرير أورومو، المناهضة للحكومة الإثيوبية، أن لديها قوات على بعد 25 كيلومترا (15 ميلا) من وسط العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، كما قالت إن القوات الحكومية تنشق وتنضم للجبهة، إلا أن الشبكة الأمريكية أشارت إلى أنها لا تستطيع التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

جيش تحرير أورومو: قريبون جدًا من نهاية هذه الديكتاتورية القمعية

وغرّد أودا تاربي، وهو متحدث باسم جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير تيجراي، في وقت متأخر من أمس، قائلا: «اليوم أعلن 1165 من القوات الخاصة المنتمية لقومية الأورومو، انشقاقهم وانضمامهم إلى جيش تحرير أورومو، و400 منهم انضموا لقوات جيش تحرير أورومو، بالقرب من لاجا تافو. وقواتنا تواصل ضغطها من كل الاتجاهات، ونحن قريبون جدا من أن نرى نهاية هذه الديكتاتورية القمعية».

وجيش تحرير أورومو، هو مجموعة مسلحة تنتمي لمنطقة أوروميا، أكثر المناطق الإثيوبية في الكثافة السكانية، وقد تحالفت هذه المجموعة مؤخرا مع جيش جبهة تحرير تيجراي.

شاهد عيان ينفي وجود قوات لجبهة تيجراي

وتقع لاجا تافو، في الشمال الشرقي من أديس أبابا، إلا أن شاهد عيان في هذه المدينة قال لـ«سي إن إن»، صباح اليوم الخميس، إنه لا توجد علامة على وجود مقاتلي جبهة تيجراي هناك، واليوم الدراسي مستمر في المدارس كالمعتاد، وبدت الحياة طبيعية، فيما عدا وجود اضطرابات في الاتصالات.

تقدم قوات تيجراي يثير خوف إثيوبيا

غير أن التقدم السريع للمقاتلين، الذين قالوا إنهم استولوا على مدينتي ديسي وكومبولشا، الاستراتيجيتين الواقعتين على الطريق إلى أديس أبابا، أثار مخاوف بين القادة الإثيوبيين من أن العاصمة قد تسقط.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ، بعد أنباء عن تقدم قوات التيجراي، باتجاه العاصمة أديس أبابا، كما دعت الحكومة الإثيوبية سكان أديس أبابا لحمل السلاح دفاعا عن المدينة.

جاء ذلك وسط دعوات من جانب سفارات أجنبية، في مقدمتها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، لموظفيها للحذر والاستعداد للمغادرة.