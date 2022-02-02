دنيا سمير غانم تنشر صورتها مع هشام ماجد من العرض الخاص لـ«حامل اللقب»

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم علي حضور العرض الخاص لفيلم «حامل اللقب»، ونشرت دنيا، صورة تجمعها بـ هشام ماجد بطل الفيلم، وعلقت عليها: «مبروك يا أطيب قلب وألذ شوما في العالم، ربنا يوفقك يارب.. حامل اللقب».

فيلم حامل اللقب

فيلم حامل اللقب بطولة هشام ماجد، ودينا الشربيني، ومحمد سلام، وأحمد فتحي ومحمد ثروت، ودنيا ماهر وليلي عز العرب ومحمد كيلاني، وعدد من الفنانين وهو من تأليف هشام ماجد، وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول البطل الذي يجسد دوره هشام ماجد، وهو لاعب كره قدم، وزوجته دينا الشربيني تعمل طبيبة أمراض نساء، وتنشأ بينهما العديد من المشاكل الأسرية بشكلٍ كوميدي.

تحدى رقصة «حامل اللقب»

وقبل أيام من عرض الفيلم، أعلن الفنان هشام ماجد، عبر حسابه على «إنستجرام»، عن تحدي رقصة في أحد مشاهد فيلم «حامل اللقب»،

ونشر هشام، مقطع من الرقصة، وعلق: «حامل_اللقب Challenge! فرصة عشان تحضروا العرض الخاص للفيلم، استخدموا الـsound ده وحاولوا تقلدوا الرقصة أو تعملوها بطريقتكم، وأحلى اتنين هيبقى عندهم فرصة يحضروا العرض الخاص بتاع الفيلم مع كل الأبطال».