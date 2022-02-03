والدة الطفلة اليمنية أمام النيابة: «ماتت بعد ما عمها عذبها بعلم والدها»

أكدت والدة الطفلة اليمنية «لقاء» التي لقيت مصرعها إثر تعذيب حاد من قبل عمها لإقامتها معه بشقته بفصيل التابعة لمحافظة الجيزة في تحقيقات النيابة، أن طفلتها كانت تتعرض لأبشع أنواع التعذيب عن طريق الكي بآلة حادة «سكين» والضرب بالعصا أثناء ربطها بأحد أعمدة الشقة وتعرضها للكهرباء.

وقالت الأم إن والد الطفلة كان على علم كامل ودراية بما يحدث من ضرب وتعذيب تجاه ابنته عن طريق كاميرات كانت مثبتة داخل شقة شقيقه.

انفصال الأبوين

بسبب انفصال الأبوين وسفر الأب خارج البلاد، وطبقاً لنصوص القوانين اليمنية والتي بموجبها أن تنتقل الطفلة لحضانة أبيها بمجرد وصولها سن التاسعة، انتقلت الطفلة وأخواتها للعيش برعاية عمها والذي كان يتلقى تعليمات تعذيبها وأشقائها من قبل والدها المقيم خارج البلاد بحجة حسن تربيتهم وتقويمهم ومساعدتهم على استذكار دروسها.

عم الطفلة: كنت بتلقى كل تعليمات التعذيب من والدها

وأقر العم أنه كان يتلقى كل أوامر الضرب والتعذيب من الأب حيال بناته، ووضح هذا من خلال تسجيلات مسربه له أثناء حديثه مع أخيه أعلن عنها خال الطفلة الرالة.

وأضاف خال الطفلة «لقاء» التي لم يتجاوز عمرها الخمسة عشرة عاماً أن زوجة الأب كانت على علم كامل بكل ما يقوم به شقيق زوجها من أساليب تعذيب وضرب مبرح ولم تتخذ موقفا لإنقاذ حياة هؤلاء الأطفال أو تحاول التخفيف عنهم ما يتعرضوا له من أذى.

الأب يطلب من شقيقه إعطاء ابنته حقنة فولتارين ليواصل التعذيب

وأوضحت الأم أنها لم تكن تعلم شيئا بشأن تعذيب أطفالها فقد منعهم الأب بمساعدة عمهم من التواصل معها من عدة شهور، ولفتت إلى أن والد الأطفال الثلاث كان يراسل شقيقه من الولايات المتحدة ويطلب منه أشد أنواع التعذيب بحجة التعلم، لافتة إلى أنه بعد وفاة الطفلة تواصل العم مع شقيقه وأخبره بأن ابنته فاقدة الوعي ولا تتحرك، لكن الأب ظن أنه ابنته تتمارض ولم تمت، الأمر الذي جعله يطلب منه إعطاءها حقنة فولتارين بعد التعذيب حتى تفيق.

وأكملت الأم أن عم الطفلة القاتل بعد تأكده من وفاتها فر هاربا حتى لا يتم القبض عليه، وتجري جهات التحقيق البحث عن المتهم للتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة.