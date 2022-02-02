فتاة تقود متحرش الحوامدية للشرطة: يرتدي «جلابية وكلسون» وصورته يمارس فعلا مخلا

واقعة تحرش جديدة تعرضت لها فتاة لم تتخط الـ17 من عمرها، بمنطقة الحوامدية، وذكرت في بلاغ رسمي لقسم شرطة الحوامدية، أن قائد دراجة نارية «موتوسيكل»، قام بأفعال خادشة للحياء بالطريق العام، ممارسا «العادة السرية» أمامها، وعندما أخبرته الفتاة أنها صورته، فر هاربا.

الفتاة تصور المتحرش بها

وفي التفاصيل، تقدمت فتاة 17 عاما، ببلاغ لقسم شرطة الحوامدية، قالت فيه إنها شاهدت أحد الأشخاص يرتدي «جلابية وكلسون»، يمارس فعلا خادشا للحياء بالطريق العام، أمام منزلها وأثناء وقوفها في البلكونة، بهدف التحرش بها، رافضا التوقف عن فعلته أو حتى مغادرة مكانه، وعندما صرخت الفتاة، كاشفة عن أنها صورته فر هاربا من أمام منزلها، باستخدام الموتوسيكل الخاص به.

القبض على المتهم بالتحرش بفتاة الحوامدية

كشفت تحريات قسم شرطة الحوامدية، بمديرية أمن الجيزة، عن أن المتهم بالتحرش بالفتاة بائع متجول، يبلغ من العمر 41 عاما، وخلال التحقيق معه، اعترف بالتحرش بالفتاة عن طريق القيام بأفعال خادشة للحياء أمام منزلها، وأقر بما ذكرته الفتاة من تفاصيل في محضر الشرطة، وأحيل المتهم إلى جهة التحقيق المختصة.