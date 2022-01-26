مشيرة خطاب لـ«العسومي»: خطوات مصرية غير مسبوقة لتعزيز حقوق الإنسان

استقبلت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، في مقر المجلس القومي بالقاهرة.

خطوات جادة لإعلاء ونشر حقوق الإنسان

واستهلت السفيرة مشيرة خطاب، اللقاء، بالتعبير عن سعادتها باستقبال رئيس البرلمان، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يعد إحدى المؤسسات الوطنية، التي تعمل من خلال الدستور والقانون في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والحريات العامة، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.

وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت بخطوات جادة وغير مسبوقة لإعلاء ونشر وتعزيز حقوق الإنسان، عززها إعلان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء مد حالة الطوارئ، تتويجا للإنجازات التي حققتها مصر في هذا الشأن.

أعرب الدكتور العسومي، عن شكره وتقديره، لاستقباله في المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكداً أن الخطوات النوعية والمتلاحقة التي تتخذها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترسخ مفهوما شاملا ومتكاملا لحقوق الإنسان، وتُدشِن منظومة رائدة ومتطورة في هذا المجال.

البرلمان العربي يشيد بتشكيل مجلس حقوق الإنسان

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، يضم العديد من الشخصيات البارزة وأصحاب الخبرات، القادرة على العمل من أجل تدعيم حقوق الإنسان وإرساء مبادئ الديمقراطية والحريات التي تتطلع لها الدولة المصرية في ضوء ما اتخذته من قرارات في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن البرلمان العربي جرى إنشاؤه بمقتضى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 292 الصادر عن الدورة العادية الـ17 التي عقدت في الجزائر بتاريخ 23 مارس 2005.