رئيس النواب يستقبل مشيرة خطاب ويشيد بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمكتبه صباح يوم الثلاثاء، السفيرة مُشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مُقدماً التهنئة لها على توليها رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله الجديد، ومؤكداً على ثقته التامة في أعضاء المجلس في الاضطلاع بمهامهم الوطنية.

أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

كما أكد رئيس مجلس النواب على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تٌعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية في مجال الحقوق والحريات وتُعبر عن المقاربة المصرية الشاملة في ملف حقوق الإنسان.

توثيق التعاون مع مجلس النواب

من جانبها، عبرت السفير مُشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن خالص شكرها وتقديرها للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، واعربت عن تطلعها لتوثيق التعاون مع مجلس النواب .

مشيرة خطاب تشيد بدور مجلس النواب في تعزيز الديمقراطية

وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بدور مجلس النواب في ترسيخ دعائم الديموقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع ودعم الحقوق والحريات ، وأكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن إقدام الدولة على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان أمر يرفع من سقف الطموحات ويجعلها ملتزمة وهو مؤشر لسياسات الدولة في مجال حقوق الإنسان.

وكانت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، توجهت بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لثقته التي وصفتها بالغالية، في التصديق على التشكيل الجديد للمجلس، برئاستها.، وأكدت أن التشكيل الحالي للمجلس هو الأول من نوعه الذي يجرى انتجابه وفق عملية ديمقراطية بدأت بترشيح من المجتمع المدني مرورا بالتصويت عليه من قبل مجلس النواب، ثم التصديق عليه من الرئيس السيسي.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.