أمريكا ترسل طائرات مقاتلة ومدمرة لدعم الإمارات ضد هجمات الحوثيين

أعلنت البعثة الأمريكية في الإمارات، عن إرسال الولايات المتحدة الأمريكية، طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة، إلى أبوظبي لمساعدتها في التصدي لهجمات الميليشيات الحوثية في اليمن.

جاء القرار بعد تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن، أول أمس بأن أمريكا ستدعم حلفائها فى الخليج وأنه يتواصل مع دولة الإمارات منذ الهجمات الحوثية، لمتابعة آخر الموقف ومناقشة آلية التعاون العسكري، وهو ما جرى الاتفاق عليه أمس الثلاثاء فى الاتصال الهاتفي بين وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث أعلن خلاله وزير الدفاع الأمريكي على استعداد واشنطن لزيادة الإمكانيات الدفاعية للإمارات بعد هجمات الحوثيين.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات كانت مشاركة فيما يسمى بقوات التحالف العسكري العربي والذى تترأسه المملكة العربية السعودية في اليمن، وأعلنت انسحابها عام 2019، لكنها لازالت تلعب دورًا مؤثرًا حتى الآن.

ثلاث هجمات من جماعة الحوثي على الإمارات خلال شهر

يشار إلى أن الإمارات تعرضت الشهر لماضي لثلاث هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة شنتها جماعة الحوثي اليمنية، وأسفر الهجوم الأول، منتصف يناير الماضي، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 6 آخرين، بطائرات بدون طيار وصواريخ استهدفت أبوظبي.

الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن الاستهداف

وأعلنت جماعة الحوثي، مسئوليتها عن الاستهداف وتنفيذها للهجمات داخل العمق الإماراتي وهو ما تصدت له أبوظبي، حيث أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية قبل يومين، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي، موضحة في بيان، أنه لم ينجم عن الهجوم أي خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.