جورج وسوف: شائعات الوفاة لا تغضبني وهي ضريبة الشهرة والنجاح «فيديو»

حل سلطان الطرب جورج وسوف ضيفا على برنامج «Et بالعربي»، في أول ظهور له بعد شائعة وفاته التي انتشرت مؤخرا، وقال وسوف: «الحمدلله صحتي بألف خير لا أسمع ولا أهتم بالشائعات، فالنجاح والشهرة لهم ضريبة والشائعات منها، أنا متواجد بأربيل ولدي حفل، والحمدلله أنا بخير».

وأضاف جورج وسوف: «لم أحزن أبدا من شائعة وفاتي، تعودت عليها، المهم من أطلقها لا يتعب أو يزهق من الشائعات».

شائعة وفاة جورج وسوف

وفي نهاية العام الماضي، انتشرت شائعة وفاة المطرب جورج وسوف، لتظهر مديرة أعماله مايا أفوكاد، وتنفيها: «أبو وديع بألف خير ومش عارفين مين السبب ومستغربين من سلسلة الشائعات عن أبو وديع، وهو شغال وبيحيي حفلات في الوطن العربي كله، وكان آخرها في مهرجان جرش بالأردن، والحفلة حققت نجاحا كبيرا ورجاء من كل محبي أبو وديع أنهم مينساقوش وراء الشائعات».

احتفال جورج وسوف بعيد ميلاده الـ60

واحتفل جورج وسوف، في ديسمبر الماضي، بعيد ميلاده الـ60 وقد فاجأه الفنانان وليد توفيق وعابد فهد، أثناء حفله الغنائي، وغنى وليد توفيق مقطعا من أغنية «إنزل يا جميل على الساحة» وشاركه الجمهور الغناء، وقام عابد فهد بتقبيل يد وسوف.

ووجه جورج وسوف، عبر حسابه على «تويتر»، الشكر لعابد ووليد قائلا، «لما يكون عيد ميلادك يوم عندك حفلة هيك بيصير على المسرح»، متابعا: «شكرا وليد وعابد وكل الحاضرين على المفاجأة، كنت عم غنيلهم صاروا عم بيغنولي».