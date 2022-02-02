مسلم: الإعلام لا يزيف الحقائق.. وعائدات قناة السويس غطت التكلفة خلال شهر

أشاد الدكتور محمود مسلم الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بالإنجازات والمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية، إذ ذكر أن الدولة المصرية مرت بثورتين خلال سنتين، وحدوث أي ثورة بعدهما كان سيؤدي لانهيار الدولة، فالإعلام لم يكن يزيف الحقائق ولا يكذب على المواطنين، ويجري العمل على تسليط الإيجابيات، والضرب بكل قوة على الفساد، موضحًا أن الاتهامات متبادلة في هذا الأمر، فالبعض يذكر أن الإعلام يهتم فقط بالإيجابيات، بينما أثناء حضوره معرض الكتاب وتقديمه ندوه عن الهوية المصرية بصحبه الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة وألبرت شفيق، كان اعتراض البعض على أن الإعلام لا يتناول كل إنجازات الدولة.

المواطن المصري يحتاج دائما إلى الأمل

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «آخر النهار»، الذي يُعرض على قناة «النهار»، مع الإعلامي تامر أمين، أن المعيار الذي يُحاسب عليه الإعلام هو ما يجري تقديمه «هل بيقول حقيقة أم كذب»، فالمواطن المصري يحتاج دائما إلى الأمل، مؤكدًا أنه عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع قناة السويس الجديدة، كان هناك بعض الاقتصاديين يرون أن الدراسة الاقتصادية لهذا المشروع ليست مجدية، «بس أنا وقتها قولت مشروع جه في وقته، الناس كانت محتاجة أمل وتفاؤل بإن الدولة قادرة على حفر قناة جديدة، والمصريون هما اللي شاركوا في بنائها ووضعوا أموالهم فيها».

مبادرة حياة كريمة ستعود بالنفع على 60 مليون شخص

وأشار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إلى أنه كان منذ فترة وجيزة مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وسأله عن عائدات القناة الجديدة، وكان رد «ربيع» عليه «التكلفة جت في شهر»، مؤكدًا أن قناة السويس حققت أعلى إيراد لها العام الحالي، فبعدما كان هناك تهديدات طوال الوقت من أن هناك مشروعات ستهدد قناة السويس، إلا أنه بعد إنشاء قناة السويس الجديدة، اختفت كل هذه الأقاويل، مؤكدًا أن هناك قصورا في الرؤية يجعل البعض يتساءل «طب أنا هستفاد إيه؟»، رغم أن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري ستعود بالنفع على 60 مليون شخص، وستكلف الدولة 600 مليار جنية وأكثر.

معظم الأسر المصرية استفادت من مبادرات الرئيس

وأكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، أن معظم الأسر المصرية استفادت من مبادرات الرئيس مثل 100 مليون صحة، وحياة كريمة، وغيرهما، متسائلًا: «لما أشوف مشروعات الطرق والكباري، والطرق بقى فيها سهولة ونقارنها بالطرق من 10 سنوات، هنلاقي كل العوائد بتاع المشروعات تعود على المواطن المصري، وإتاحة فرص عمل، مصر في فترة كورونا استقبلت عمالة خارجة من دول ليبيا والعراق في المشروعات القومية، ورغم كورونا ميزانية الدولة كانت قادرة وبكفاءة تتابع الفيروس رغم أن دولا كبيرة ذات اقتصاديات عظمى مش عارفة تديره بنفس الكفاءة المصرية».