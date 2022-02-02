توزيع 270 رأس من الأغنام على 135 سيدة معيلة بمدينة الطور

قال زيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، إن الوزارة نفذت في مدينة سانت كاترين قبل شهرين برنامج التمكين الاقتصادي لنحو 160 أسرة في المدينة والقرى التابعة لها، من أجل توفير مصدر رزق للسيدات.

توزيع 270 رأس من الأغنام

وأكد زيدان عبد الغفار، في تصريح خاص، أن وزارة التضامن ستوزع اليوم 270 رأس من الأغنام على 135 أسرة من مدينة الطور، وهي المرحلة الثانية ضمن برنامج التمكين الاقتصادي الذي تتبناه الدكتورة نيفين قباج وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف أنه جرى بحث كل الحالات للسيدات المستفيدات من برنامج «تكافل وكرامة»، حيث جرى اختيار الأسر طبقا لشروط وضوابط التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن عدد الأسر المستفيدة في قرية الجبيل 46 أسرة، وفي قرية الوادي بلغ عدد الأسر المستفيدة من المشروع 89 أسرة.

370 كيلو علف

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، إن كل سيدة ستحصل على 2 من الماعز إحداهما «عشار»، والثانية دون عشار، إضافة إلى تسليم 370 كيلو من العلف لكل أسرة تكفي احتياجات المعزتين 5 شهور تقريبا حتى تنجب الأول وتحمل الثانية.

وأشار إلى أن الهدف من البرنامج هو مساعدة السيدات المعيلات على إقامة مشروع بسيط، تستطيع الأسرة من خلاله زيادة دخلها، مشيرا إلى أن هذا المشروع مقدم بالمجان للسيدات.

وقال إن هناك متابعة من الطب البيطري لمتابعة هذه الأغنام المؤمن عليها، إذ تقوم لجنة بالمرور علي الأسر المستفيدة للتأكد من سلامة الأغنام وتوفير احتياجاتها من الأدوية البيطرية.