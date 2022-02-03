حظك اليوم برج القوس الخميس 3-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. استمع لمن حولك

مولود برج القوس لديه شخصية مرحة ومحبة للحياة، تجعل الأشخاص المحيطين به يتطلعون دائما للاقتراب منه، كما أنه ودود، ولديه شخصية اجتماعية تجعله دائم البحث عن تكوين علاقات جديدة، يعشق السفر والانتقال بين الأماكن المختلفة، يبتعد بشكل كبير عن حياة الروتينية، لديه جاذبية من نوع خاص تجعل الجنس الآخر يحاول جاهدا الحصول على إرضاءه.

ويحرص مولود برج القوس دائما على البحث عن الحظ اليومي الخاص به لتجنب الوقوع في المشكلات والأزمات المختلفة، ونرصد من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

من الممكن أن تواجه اليوم بعض المشكلات والأزمات المختلفة يا مولود برج القوس، فالقمر يوجد في وضع معاكس للبرج الخاص بك، ويجب عليك أن تتذكر أن الاستماع للأشخاص المحيطين بك يعمل على تقليل الفجوة في العلاقة بينك وبينه.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

وجود الشمس اليوم في منزل العلاقات في برجك، قد يعطيك القدرة على التغلب على أي عقبات قد تواجهك، كما تساعدك على تحسين عاقتك بشريك حياتك.

برج القوس في الحب

يتميز مولود برج القوس بأنه البرج الأروع في الحب على الإطلاق، فعندما يقع في غرام شخص ما يكون هذا الشخص بمثابة كل شيء له، يسعى دائما لإرضاء شريك حياته بشتى الطرق، لديه عاطفة كبيرة ومتأججة، يحرص على توفير جميع سبل الراحة له، ويقدم على التضحية في سبيل شريك حياته كثيرا، وعندما يصبح رجل برج القوس مسئول عن اسرة وأطفال فيحرص على تقديم ما لديه من عاطفة ومشاعر طيبة وحنان لزوجته وأولاده.