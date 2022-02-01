برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 1-2-2022 مهنيا وعاطفيا

ينتمي العديد من المشاهير لبرج القوس، أبرزهم الروائي الراحل نجيب محفوظ، والفنانة ماجدة الرومي، والفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة نجلاء فتحي، وميرفت أمين، وبراد بيت والفنانة لبلبة والفنانة شويكار.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

يكون الوضع على المستوى المهني جيدا، إذ يساعدك الفلك اليوم على إظهار ما لديك من موهبة وإمكانيات، وتستطيع الوصول إلى ما تريده.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

يبشرك علم الفلك وخبيرة الأبراج عبير فؤاد، بأن اليوم على المستوى العاطفي يكون جيدا للغاية، فوجود القمر الجديد والشمس في منزل العلاقات يمنحانك الحياة العاطفية والاجتماعية التي تتمناها، ويدفعك الفلك للانطلاق بنشاط وحيوية لممارسة النشاطات المختلفة مع الحبيب.

مميزات برج القوس

صفات عدة يتميز بها مواليد برج القوس، فهم أشخاص كرماء الطبع في الأموال والمعاملة، يحبون الانطلاق والسفر ولديهم حماس كبير طول الوقت، كما أنهم يعشقون الحرية ويتطلعون للتعرف على أشخاص جدد وثقافات مختلفة، وهم أشخاص مأثرون فيمن حولهم أينما وُجدوا، وهم قادرون على تحويل أفكارهم إلى أفعال، ويفعلون أي شئ في سبيل تحقيق أهدافهم التي يريدون تحقيقها.

مواليدبرج القوس، يسعون دائما وراء طموحاتهم وشغفهم بطل طاقتهم وقوتهم وإصرار وجهد لا ينقطع، وهم أيضا متفائلون دائما ويحبون المرح ويمتكلون روح الفكاهة، ويتميزون بالطيبة الشديدة مما يجعلهم طفوليين بعض الأحيان، ومن مميزاتهم أيضا أنهم رومانسيون ويحبون مشاركة أحبائهم في السفر وخوض التجارب الجديدة من حين لآخر سواء أكل أو زيارة مكان أو ممارسة أفعال ونشاطات مختلفة فهم لا يحبون الروتين أبدا.

أبرز عيوب مواليد برج القوس

عيوب كثيرة يمتلكها مواليد هذا البرج، تجعل الكثيرين لا يحبون التقرب منهم في كثيرا من الأحيان، إذ يكره مواليد برج القوس، الانتظار كثير فهم لا يمتلكون القدرة على الصبر وانتظار حدوث الأشياء فدائما ما يكونوا قلقلين بشأن المستقبل وما يمكن أن يحدث لهم، كما أنهم يكونون متهورين في بعض المواقف، ومن عيبوهم أيضا أنهم يعطون وعودا لا يكون لديهم القدرة على الوفاء بها للأشخاص، ولا يمتلكون الدبلوماسية عند التعامل مع الآخرين، ولديهم ثقة زائدة بالنفس تجعل من حولهم يتضايقون منها حيث تصل إلى درجة الغرور والتكبر.