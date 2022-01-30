حظك اليوم برج القوس الأحد 30-1-2022 مهنيا وعاطفيا

برج القوس يأتي في مقدمة الأبراج النارية، ويقسم علماء الفلك الأبراج إلى 3 مجموعات نارية ومائية وترابية، حسب الصفات، والسمات التي تميز كل برج.

ويهتم الكثيرون بمتابعة حظك اليوم وتوقعات الأبراج بمطالعتها بشكل يومي، لذا تقدم بوابة «الوطن» لمتابعيها توقعات حظك اليوم والأبراج لمواليد برج القوس، وفقا لحديث خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد.

برج القوس

تتميز امرأة برج القوس بطيبة القلب وحب الحرية وعدم شيل الهموم، كما أنها مخلصة للأصدقاء لأبعد الحدود ولها علاقات صداقات متعددة فهن شخصيات اجتماعية جدا، ويحببن السفر دائما، وزيارة مختلف الأماكن ولف العالم إذا كان بإمكانهن ذلك، فيضعن ميزانية خاصة للسفر كل فترة ليست ببعيدة ويحبون التطلع لمختلف الثقافات وتكوين صداقات في البلاد المتعددة، قد يتعرضن لخيبات أمل عدّة في حياتهن بسبب صدقهن وثقتهن في الآخرين ولكنها تستجمع نفسها ولا تسمح لأحد بأن يكسرها.

حظك اليوم الأحد 30ـ 1ـ 2022 برج القوس على الصعيد المهني

تقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، لمواليد برج القوس: إن القمر في يقع في منزلهم الثاني وقد يجعلهم أقل تركيزا، والأولوية اليوم لعدم التسرع والانتباه في خطواتك وقراراتك.

حظك اليوم الأحد 30ـ 1ـ 2022 برج القوس على الصعيد العاطفي والعائلي

أما على الصعيد العاطفي والعائلي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج القوس: الوضع الفلكي ينصحك اليوم أن تصبر ولا تتسرع في ردود أفعالك.

مشاهير برج القوس

ومن أشهر مواليد برج القوس، لاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي ويوافق تاريخ ميلاده 15 ديسمبر، الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر، الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر، الفنانة ماجدة الرومي ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر، الفنانة رانيا يوسف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 ديسمبر، و الفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر.