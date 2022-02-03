وزير الرياضة: «تصريحات صامويل إيتو معناها شدوا حيلكم ولازم تقاتلوا»

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه سيسافر صباح اليوم لمشاهدة مباراة مصر والكاميرون، في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021، مشيرًا إلى أنه يتابع كل تفاصيل البعثة المصرية لحظة بلحظة، لتسهيل كل العقبات.

صبحي: نتواصل مع وزير الشباب والرياضة في الكاميرون

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المنتخب المصري ظهر بأداء جيد وكبير لافتا إلى أن تصريحات صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم كانت تعني «يا رجالة شدوا حيلكم ولازم تقاتلوا»، قائلًا: «نتواصل مع وزير الشباب والرياضة في الكاميرون، ودي بطولة كبرى وعناء التنظيم كبير».

وأوضح أن خروج بعض التصريحات غير المسؤولة لن تزيد المنتخب المصري إلا حماسا، لافتا إلى أنه لا يحتج على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن العقوبات الموقعة على مصر أمام المغرب: «طالما القرار طلع خلاص، وهي أقل ضررا علينا ومفيش حد هيحرم أنه ميلعبش».

وزير الرياضة: هدفنا لقب أمم أفريقيا

وواصل أشرف صبحي: «أهم حاجة بلاش إصابات ونكمل لغاية النهائي، لأن هدف مصر لقب أمم أفريقيا».

كان منتخب مصر قد تأهل إلى مواجهة الكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على المغرب في دور الثمانية بهدفين مقابل هدف سجلهما محمد صلاح وتريزيجيه.