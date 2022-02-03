«مصر الخير»: مبادرة «سكن ودفا» وصلت للمحافظات الحدودية

قال المهندس أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج لمؤسسة مصر الخير، إن مبادرة «سكن ودفا»، التي أطلقتها المؤسسة سعت لإيجاد أغلب الاحتياجات الخاصة بالأسر المصرية، وكذا تغطية الطلبات الخاصة بالمتبرعين بحسب توجهاتهم وما يرغبون في وضع تبرعاتهم فيه.

علي: قيمة التبرع للمكون الغذائي تصل لـ150 جنيها

وأضاف «علي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه قد تم تقسيم المنتجات لـ36 شيئًا رئيسيًا، جزء متعلق بالمكون الغذائي وآخر خاص بالتدفئة والتغطية، وجزء ثالث لتحسين بيئة السكن، «الجزء الخاص بالمكون الغذائي صممنا فيها كرتونة غذائية يتم توزيعها على المنازل من خلال الجمعيات الشريكة والمؤسسة، وقيمة التبرع عليه 150 جنيها».

طوبة في جدار جديد

وأوضح أن المؤسسة تعمل على مدار العام على تطوير ما يقارب الألفين منزل بشكل سنوي، حيث تساند المؤسسة ما تقوم به المبادرات الرئاسية وبالتعاون مع المؤسسات الشريكة في مثل تلك المبادرات، «إحنا بنحط طوبة في جدار كبير وخطوط في رسمة لازم تكمل، والمؤسسة مش هتقدر تغطي الرسمة كلها ولا نقدر نشتغل في معزل عن توجهات الدولة».

وأكد أن المبادرة الجديدة وصلت للمحافظات الحدودية المصرية، حيث إنه خلال الأسبوع الجاري وصلت المبادرة لقرية أبوزنيمة في جنوب سيناء، والأسبوع الماضي تواجدت في منطقة واحة سيوة، والأسبوع السابق له وصلت الحملة إلى حلايب وشلاتين، «أحنا بنغطي المحافظات كلها، وقدرنا خلال الفترة الماضية أننا نوصل المكونات الغذائية لأكثر من 219 ألف أسرة حول الجمهورية».