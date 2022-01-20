«صباح الخير يا مصر» يحتفي بذكرى ميلاد المنشاوي عميد دولة التلاوة

اليوم ذكرى ميلاد صاحب الصوت الملائكي، الشيخ محمد صديق المنشاوي، وُلد المنشاوي في أسرة عُرف عنها أنها تضم نخبة من المقرئين في مركز ومدينة المنشأة بمحافظة سوهاج، وأتمّ حفظ القرآن الكريم وهو في الثامنة من عمره وتأثّر بوالده صديق المنشاوي الذي تعلم منه فن قراءة القرآن الكريم.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «الشيخ محمد صديق المنشاوي.. عميد دولة التلاوة»، حيث بدأت رحلته مع التلاوة بتجواله مع أبيه وعمه بين السهرات المختلفة وسنحت الفرصة له كي يقرأ منفردا في ليلة عام 1952م بمحافظة سوهاج، ومن هنا صار اسمه يتردد في الأنحاء.

تسجيل القرآن الكريم

سجّل القرآن الكريم كاملا في ختمة مرتلة، كما سجل ختمة قرآنية مجودة بالإذاعة المصرية وله كذلك قراءة مشتركة برواية الدوري مع القارئين كامل البهتيمي وفؤاد العروسي، وله العديد من التسجيلات في المسجد الأقصى والكويت وسوريا وليبيا.

قراءة القرآن في المساجد الرئيسة بالعالم الإسلامي

وقرأ المنشاوي، القرآن الكريم في المساجد الرئيسة في العالم الإسلامي مثل المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة والمسجد الأقصى في القدس، وذاع صيته ولاقى قبولا حسنا لعذوبة صوته وجماله وانفراده بذلك إضافة إلى اتقانه لمقامات القراءة وانفعاله العميق بالمعاني والألفاظ القرآنية، وحصل على أوسمة عدة من دول مختلفة مثل اندونيسيا وسوريا وباكستان ولبنان.