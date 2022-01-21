«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن تسيير «مصر للطيرن» لأول رحلة خضراء في إفريقيا

نجحت مصر في تسيير أول رحلة طيران صديقة للبيئة في القارة الإفرقية في إنجاز كبير يمثل خطوة حقيقية على طريق مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، ويؤكد على وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يطبق كل التوصيات والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بحامية البيئة الرحلة، تنطلق يوم السبت الموافق 22 يناير الجاري.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «مصر للطيران تسير أول رحلة خضراء في القارة الإفريقية» حيث من المقرر أن تنطلق الرحلة عبر الشركة الوطنية لمصر للطيران بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة من القاهرة إلى باريس لتكون الرحلة الخضراء الأولى من نوعها لشركة طيران في القارة الإفريقية.

تصميم شعار الرحلة

وأعلنت مصر للطيران إنه تم تصميم شعار خاص بالرحلة التي تحمل رقم 799 ليضع على جميع المنتجات والمواد المستخدمة في أثناء الرحلة ويحمل شعار «dream curves flight»، وقد تم كتابة الشعار باللون الأخضر الذي يرمز للبيئة النظيفة.

تقليل استخدام البلاستيك

وتهدف خطة شركة مصر للطيران المستقبلية إلى تقليل استخدام البلاستك أحادي الاستخدام على متن رحلاتها بنسبة 90%، ويأتي ذلك في إطار مواكبة رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يطبق كل التوصيات والتشرعيات المحلية والدولية في مجال الطيران والمتعلق بحماية البيئة، ويعزز القدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية والحد من التلوث.