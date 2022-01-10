«صباح الخير يا مصر» ينعى الإعلامي وائل الإبراشي: «صاحب مدرسة متفردة»

رحيل صادم لإعلامي من طراز فريد، صاحب مدرسة متفردة في الصحافة وأمام كاميرات التلفزيون، إعلامي رفع شعار مصلحة الوطن أولا، فقد رحل بعد عطاء ممتد لأكثر من نصف قرن في العمل الصحفي والإعلامي، هو الإعلامي الكبير وائل الإبراشي.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «وداعا ملك التحقيقات الصحفية والتليفزيونية الإعلامي الكبير وائل الإبراشي».

صراع محموم مع المرض

رحل الإبراشي بعد صراع محموم امتدّ لأكثر من 380 يوما مع فيروس كورونا، انتصر فيه المرض ليكتب السطر الأخير في كتاب إعلامي غزير العطاء، حيث خاض العديد من المعارك للدفاع عن قناعاته التي طرحها سواء مكتوبة أو مرئية وكانت له العديد من الانفرادات التي لا تُنسى.

بدأ ابن محافظة الدقهلية حياته العملية صحفيًا بمؤسسة روزاليوسف وتقلّد منصب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة وجريدة الصباح، وكان الإبراشي عنوانا للتميز الذي انتقل معه من الصحافة إلى شاشات التلفزيون، ببرنامجه «الحقيقة»، الذي كان نموذجًا متفردًا للاستقصاء وكشف المستور.

برامج عديدة .. والمواطن في صدارة الاهتمام

كما قدّم العديد من البرامج، منها برنامج العاشرة مساءً وكل يوم، وهما البرنامجان اللذان اعتبرهما منبرا للبسطاء والمهمشين، وآمن بأن التلفزيون المصري جزء مهم من وجداننا ويجب أن يظل شامخًا بما يحمله من ذاكرة سياسية وثقافية واجتماعية، ومنه كان أخر ظهوره ببرنامج التاسعة قبل أن يرحل مشيعًا بحب الجميع.