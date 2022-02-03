عاجل.. «البحوث الفلكية»: ما حدث منذ قليل زلزال في قبرص بعيد تماما عنا

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن زلزال قبرص الذي حدث منذ قليل، لا يحتاج الصخب على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه زلزال بعيد جدا، ولم يشعر به أحد من المواطنين.

وشدد «القاضي» في بيان عاجل له، على ضرورة عدم نشر الهلع والذعر لدى المجتمع.

القاضي: لم نرصد أي زلازل اليوم

وفي سياق متصل، قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، إنه لم يجر رصد أي زلازل محسوسة في مصر اليوم، مشددا على جميع المواطنين، بعدم الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة التأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية.

أضاف «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشبكة القومية لرصد الزلازل، لم ترصد أي زلازل اليوم في مصر على الإطلاق، مؤكدا أن المعهد حريص على متابعة حدوث أي زلازل في أي وقت.