الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم «حامل اللقب» وغياب دينا الشربيني «صور»

احتفل صناع عمل فيلم «حامل اللقب» بالعرض الخاص الذي أقيم بإحدى دور العرض بمنطقة الزمالك.

وضم العرض عددًا كبير من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على الحضور لتهنئة الفنان هشام ماجد، وكان من أبرز الحضور الفنانة دنيا سمير غانم، وأحمد فهمي وشيكو وكريم فهمي وزوجته وشريف رمزي وشهد رمزي.

غياب دينا الشربيني عن العرض الخاص

وغابت الفنانة دينا الشربيني بطلة العمل عن حضور العرض الخاص بسبب تواجدها في السعودية لإجرائها بروفات العرض المسرحي «أحفاد ريا وسكينة» بمشاركة صديقتها الفنانة ياسمين رئيس في أول عمل فني يجمعها، وسيتم عرض المسرحية في موسم الرياض.

مسرحية «أحفاد ريا وسكينة» بطولة ياسمين رئيس ودينا الشربيني، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وإشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

فيلم حامل اللقب

فيلم حامل اللقب يشارك في بطولته عدد من الفنانين على رأسهم هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، دنيا ماهر، ليلى عز العرب، مع ضيوف الشرف محمد ثروت، محمد كيلاني وعماد رشاد، من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المشاكل الزوجية، ويتم تناولها ومعالجتها خلال الأحداث بطريقة كوميدية من خلال لاعب الكرة الذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد وزوجته دكتورة أمراض النسا الذي تقوم بدورها دينا الشربيني.