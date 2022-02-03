دنيا ماهر بلوك أجنبي: أنتِ امرأة جديدة كل يوم.. والجمهور: شبه الإنجليز

نشرت الفنانة دنيا ماهر، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، صورة جديده لها وهي ترتدي عدسات ملونة وشعر قصير، وعلقت: «طولتلك القصة يا مرسي وها أنتي امرأة جديدة كل يوم فنون التنكر».

تعليقات الجمهور على لوك دنيا ماهر الجديد

أنهالت على دنيا ماهر تعليقات وإشادات الجمهور، قائلين: «يخرب عقلك معرفتكيش بجد حلو أوي ولايق عليكي وكأنها شبيهتك الألمانية»، «إيه ده أنا معرفتكيش.. خطيرة بجد»، «بتشبهي الإنجليز».

وعلق أخرون: «معرفتكيش والله بقيتي شبه أيلين المذيعة الأمريكية»، «لا لا مستحيل يخرب عقلك والله أني ما عرفتك، بس على فكرة في النسخة الأصلية أنتي أحلى»، «إيه اللوك والشياكة والأناقة دي قمر دندن».

فيلم حامل اللقب

يعرض لـ «دنيا» حاليا فيلم «حامل اللقب» الذي تجسد خلاله دور «راجية»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول المشكلات الزوجية وكيفية حلها، وهو من تأليف إيهاب بليبل وهشام ماجد، ومن إخراج هشام فتحي، ويشارك في بطولة العمل: دينا الشربيني، أحمد فتحي، محمد سلام، ليلى عز العرب، محمد كيلاني، وغيرهم من الفنانين.

مسلسل بـ 100 وش

وعرف الجمهور «دنيا» من خلال المسلسل الرمضاني «بـ 100 وش»، والذي جسدت فيه دور «نجلاء» واشتهرت بجملة «أنا لا ليا قريب ولا حبيب»، وشبهها الجمهور بالفنانة عبلة كامل بسبب بساطتها واستغنائها عن المكياج طوال أحداث المسلسل.

مسلسل بـ 100 وش بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، زينب غريب، محمد عبد العظيم، سارة التونسي، لؤي عمران، وعدد آخر من الفناني، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.