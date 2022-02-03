محمد نور يطرح كليب «يا عم الشتا» احتفالا بالأجواء الشتوية مع جمهوره

طرح المطرب محمد نور أحدث أغانيه بعنوان «يا عم الشتا» على طريقة الفيديو كليب احتفالا بالأجواء الشتوية مع جمهوره، على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الموسيقية.

«يا عم الشتا» من كلمات محمد مصطفي ملك، وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وعاهد غالب «ياكو» في أول تعاون له مع النجم محمد نور، وميكس وماستر محمود علاء، وإخراج هيثم حسن، وتم تصويرها علي مدار يومين متواصلين في مدينة باريس بفرنسا.

كلمات أغنية يا عم الشتا

براحة علينا يا عم الشتا

ملناش حد ياخدنا في حضنة

ماهو جوك أصلة رومانسي

وكده وقلبي يا سيدي قليل باخته

مالناش قصة وعاشت فترة ولا ذكري العشاق في المطرة في الشتا

بس كبيري أتخيل قصة اتمني تحصل بكرة

وأسمع في أغاني رومانسية والكلام عمري ما أخدته عليا أصلي ماعشتوش

وجميع قصصي عمرها ما بتخلص وردية براحة علينا يا عم الشتا مالناش حد ياخدنا في حضنه

وروج نور للكليب عبر حسابة بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «أغنية عم الشتا تقدروا تسمعوها على كل المنصات، وإن شاء الله قريبا جدا اغنيه صباح الخير ومفاجأة جامدة جدا»

ألبوم محمد نور

ألبوم سداح مداح

ويجهز النجم محمد نور لطرح ألبومه الجديد بعنوان «سداح مداح» كما يعقد العديد من الجلسات الفنية مع منتجه محمد علام، للاستقرار على الشكل النهائي له ليكون جاهزا لطرحه للجمهور كما يستعد أيضا لطرح أغنية صباح الخير في الأسبوع المقبل.