محمد نور يستعيد ذكريات طفولته: «كان حلمي أشتري أتاري» «فيديو»

استعاد الفنان محمد نور، أيام طفولته مع الفنان والعازف الكبير حسن شرارة، عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

محمد نور: معلمي الأول الدكتور حسن شرارة

ونشر «نور»، فيديو له رفقة حسن شرارة، وهو يعزف على الكمان، أغنية الفنان الراحل الخاصة بالأطفال «ذهب الليل»، وعلق عليها: «كان عندي 6 سنين، وكانت كل أحلامي أني أشتري أتاري، وبعزف أغنية ذهب الليل وأنا جد قوي، مع أستاذ الأجيال ومعلمي الأول الدكتور حسن شرارة».

وأحيا محمد نور، مؤخرا، حفلا غنائيا كبيرا بمجمع الصالات في استاد القاهرة، بمشاركة الفنانة نانسي عجرم، وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة.

واما تحيي حفلا برأس السنة

وكان الفنان محمد نور، قد أعلن مؤخرا، أن فرقة «واما» التي تجمعه بالفنان أحمد الشامي، ونادر حمدي، وأحمد فهمي، لا تزال موجودة حتى الآن، ومن المقرر أن تحيي حفلا في رأس السنة.

وطرح فريق واما، مؤخرا أغنية «نجمة معدية»، التي تخطت حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

وعلق نور، على نجاح الأغنية قائلا: «الحمد لله، نجمة معدية، 4 ملايين مشاهدة، ومبسوطين جدا بردود الأفعال، وشكرا لكل واحد حب الأغنية».