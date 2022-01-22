محمد نور يواجه موجة الصقيع بأغنية جديدة: «بالراحة علينا يا عم الشتا»

فاجأ الفنان محمد نور، جمهوره ومتابعيه، بنشره مقطع فيديو قصير، ظهر خلاله رفقة مجموعة من صناع العمل الجديد الذي يقوم بتحضيره في الوقت الحالي، بالتزامن مع موجة الصقيع التي تشهدها مصر في هذه الآونة.

وشارك الفنان محمد نور، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع الفيديو الذي أظهر كواليس تحضيره أغنية جديدة، تزامنا مع موجة الطقس الباردة التي تشهدها البلاد، وكشف عن أن الأغنية تحمل اسم «بالراحة علينا يا عم الشتا»، إذ تقول كلمات الأغنية: «بالراحة علينا يا عم الشتا.. ملناش حد ياخدنا فى حضنه.. ما هو جوك أصله رومانسى وكدة.. وأنا قلبى يا سيدى قليل بخته».

وقبل أيام، نشر الفنان محمد نور منشورا من حفله الأخير الذي أقيم بالعراق، وعلق قائلا: «حفلتي الأولى في العراق في سندباد لاند لأول مرة مع الشعب الشقيق في بغداد»، مشيراً إلى أن حفله الغنائي كان ضمن فعاليات مهرجان العراق الدولي للفنون.

وتشهد محافظات مصر في الوقت الحالي موجة صقيع، تستمر لمدة أيام، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها أمس، مؤكدة على أن حالة الطقس مستمرة، ومن المتوقع أن يكون الطقس باردا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على جميع الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد ليلا.

وتوقعت هيئة الأرصاد، في بيانها الصادر أمس الجمعة، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ويكون هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.