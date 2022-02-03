العمل الدولية: تحديات كورونا مستمرة حتى 2023..والبدوي:نجحنا في مواجهتها

حذرت منظمة العمل الدولية، في تقرير لها تحت عنوان «العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية لعام 2022» ، من خطر يلاحق مستقبل سوق العمل خلال الأشهر المتبقية من عام 2022، وكذلك عام 2023، مؤكدة أن الاضطرابات التي يعيشها العالم جراء جائحة كورونا ستستمر حتى عام 2023 حيث سيكون هناك نحو 27 مليون وظيفة أقل، محذرة من انتعاش «بطيء وغير مؤكد»، لافتة إلى أنّ التقديرات تشير إلى أن نحو 207 ملايين شخص سيكونون عاطلين في 2022.

انتعاش سوق الوظائف العالمية

ورغم التحذيرات والأرقام الصادمة التي وردت في التقرير، إلا أنّ منظمة العمل الدولية أشارت إلى أنّ انتعاش سوق الوظائف العالمية سيستغرق وقتا أطول مما كان يُعتقد.

من جهته قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنّ تقرير منظمة العمل الدولية تناول أوضاع سوق العمل وحالة التدهور الكبيرة التي حدثت في العالم أجمع بعد جائحة كورونا .

وأضاف البدوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ جائحة كورونا التي ظهرت في نهاية عام 2019، بمدينة ووهان الصنية، آثرت بشكل كبير على سوق العمل وأدت إلى تراجع ساعات العمل.

مجدي البدوي يشيد بدور مصر في مواجهة تحديات كورونا

وتابع: «كورونا تسببت في زيادة البطالة حول العالم وقلة أعداد العاملين، وهذا ما أفصحت عنه منظمة العمل الدولية في تقريرها الأخير، الذي بيّن أنّه من المنتظر أن تبقى معدلات البطالة أعلى من مستوياتها قبل كوفيد-19 حتى عام 2023 على الأقل».

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أنّه رغم معاناة العالم واقتصاديات أكبر الدول بسبب جائحة كورونا، إلا أنّ مصر تمكنت في ظل هذه الظروف من توفير مبلغ مادي شهري كمنحة تقدم للعمالة غير المنتظمة، ويرجع هذا إلى الإصلاح الاقتصادي.