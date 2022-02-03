قبل الحجز.. أهم الاختلافات بين شقق «دار» و«سكن مصر» و«جنة»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات، خلال الأيام الماضية، عن أكبر طرح للوحدات السكنية جاهزة للتسليم الفوري، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3%، 8%، حيث يتضمن الطرح وحدات سكنية بـ3 مشروعات هي «جنة، سكن مصر، دار مصر».

ويتساءل الكثير من المواطنين عن الاختلافات التي توجد بين شقق المشاريع الثلاث، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» لكم، أهم الاختلافات.

أهم الاختلافات بين شقق «دار مصر» و«سكن مصر» و«جنة»

هناك بعض الاختلافات التي توجد بين الوحدات السكنية الخاصة بالمشاريع الثلاث «سكن مصر، وجنة، دار مصر»، من حيث الخدمات، المساحة، الأسعار، مقدم كل وحدة، المواصفات، ويمكن تحديد الاختلافات في الآتي:-

مواصفات المشروع

تتكون المشاريع الثلاث من دور أرضي وخمسة أدوار متكررة، ولكن عمارات مشروع «سكن مصر» لا تحتوي على أسانسير، ويحيط المشروع سور شجري وليس خرساني.

أما مشروعي «دار مصر، جنة»، يحيطه بهما سور خرساني، حيث يأخذ شكل الكمبوند السكني، بالإضافة إلى أن العمارات بها أسانسير.

الخدمات المقدمة في كل مشروع

لا يضم مشروع «سكن مصر» مدرسة أو مولات، حيث اكتفت الوزارة في تصميمها للمشروع بوجود محلات تجارية في بعض العمارات السكنية.

اما مشروعي «دار مصر وجنة»، يضم مولات تجارية ومدارس ومسجد بجانب مناطق خدمية منفصلة عن مكان السكن.

مساحات الوحدات

تختلف مساحة الوحدات السكنية في كل من المشاريع الثلاث، حيث تتراوح مساحة وحدات مشروع «سكن مصر» 106 م2 و133 م2، أما وحدات مشروع «جنة» تتراوح بين 100 م2 و 151 م2، فيما تتراوح مساحة مشروع «دار مصر» من 100 م2 و150 م2.

المقدم المدفوع للحجز

ومن ضمن الاختلافات بين مشاريع الإسكان الثلاث «سكن مصر، دار مصر، جنة» المقدم المطلوب لحجز الوحدة، حيث بلغ مقدم وحدات مشروع «سكن مصر» 40 ألف.

فيما يبلغ مقدم وحدات مشروع «دار مصر» 60 ألف جنيه، في حين بلغ مقدم وحدات مشروع «جنة»، 80 ألف جنيه.