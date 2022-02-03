«شركات السياحة»: بدأنا حجز فنادق إقامة الحجاج الأقباط بالقدس وبيت لحم

قال وجية رزق الله، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة المنظمة لرحلات حج الأقباط للقدس وعددها نحو 30 شركة سياحة بدأت في مخاطبة فنادق القدس وبيت لحم لحجز أماكن لإقامة الحجاج القادمين من مصر، لافتا إلى أن شركات السياحة المصرية لازال لها لدى تلك الفنادق مقدمات الحجوزات التي تم دفعها خلال رحلات الحج عام 2020، والتي تم إلغاؤها بسبب جائحة كورونا.

إقبال المواطنين الأقباط على السفر للحج «متوسط» حتى الآن

وأضاف لـ«الوطن» أن إقبال المواطنين الأقباط على حجز رحلات الحج للقدس لا زالت متوسطة إلى الآن، لافتا إلى أن هناك بعض التخوفات من السفر حاليا بسبب ارتفاع نسب الإصابات بمتحور أوميكرون أحد متحورات فيروس كورونا، فضلا عن احتمالية إلغاء الرحلات بسبب الفيروس في أي وقت، موضحا أنه وفقا لمؤشرات الحجوزات الحالية فإن أعداد الحجاج الأقباط المصريين لهذا العام لن يزيد عن 3 آلاف حاج.

مد فترة الحصول على تأشيرة دخول القدس حتى نهاية الشهر الجاري

وأشار إلى أن السلطات المسؤولة عن حج الأقباط للقدس أمدت فترة الحصول على التأشيرة حتى نهاية شهر فبراير الجاري، لافتا إلى أن شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج تقدم كشوفا بأسماء المسافرين للحج لتحصل على تأشيرات مجمعة، متابعا: «يتم الحصول على التأشيرة فى غضون شهر من التقدم ثم بعد ذلك يتم عرض الأسماء الحاصلة على التأشيرة على الجهات المصرية للموافقة على سفرهم لأداء الحج».

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن شركة مصر للطيران لم تعلن حتى الآن أسعار تذاكرها لنقل الحجاج الأقباط للقدس، لافتا إلى أن أسعار برامج حج الأقباط للقدس بالنسبة للبرنامج الذي تبلغ مدته نحو أسبوع سيتراوح ما بين 13 إلى 15 ألف جنيه دون احتساب سعر تذاكر الطيران، لافتا إلى أن كل البرامج تشمل الإقامة بالفنادق شاملة وجبتي فطار وعشاء فضلا عن التنقلات الداخلية ودخول المزارات الدينية والأثرية.